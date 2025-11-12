Правительство отстранило вице-президента "Энергоатома" Якоба Хартмута и других менеджеров компании, - Свириденко

На основании материалов, полученных от НАБУ, правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента, члена правления Якоба Хартмута.

Об этом в соцсети Facebook сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Отстранение Хартмута

"Продолжаем комплекс решений для перезапуска менеджмента НАЭК "Энергоатом". На основании материалов, полученных от НАБУ, правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента, члена правления Якоба Хартмута", - заявила глава Кабмина.

Отстранение других менеджеров

Кроме этого, отстранят главного консультанта президента "Энергоатома" Дмитрия Басова, которому уже сообщено о подозрении, а также работников, причастность к совершению преступлений которых проверяют правоохранительные органы, в частности:

директора по финансам и бюджетированию;

директора по правовому обеспечению;

руководителя обособленного подразделения "Централизованные закупки".

"Если в ходе расследования НАБУ будет выявлена ​​причастность других работников к совершению преступления, и.о. председателя правления обязан их отстранить и содействовать в расследовании в отношении этих лиц", - заявила Свириденко.

Коррупция в украинской энергетике

