Правительство отстранило вице-президента "Энергоатома" Якоба Хартмута и других менеджеров компании, - Свириденко
На основании материалов, полученных от НАБУ, правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента, члена правления Якоба Хартмута.
Об этом в соцсети Facebook сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Отстранение Хартмута
"Продолжаем комплекс решений для перезапуска менеджмента НАЭК "Энергоатом". На основании материалов, полученных от НАБУ, правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента, члена правления Якоба Хартмута", - заявила глава Кабмина.
Отстранение других менеджеров
Кроме этого, отстранят главного консультанта президента "Энергоатома" Дмитрия Басова, которому уже сообщено о подозрении, а также работников, причастность к совершению преступлений которых проверяют правоохранительные органы, в частности:
- директора по финансам и бюджетированию;
- директора по правовому обеспечению;
- руководителя обособленного подразделения "Централизованные закупки".
"Если в ходе расследования НАБУ будет выявлена причастность других работников к совершению преступления, и.о. председателя правления обязан их отстранить и содействовать в расследовании в отношении этих лиц", - заявила Свириденко.
Коррупция в украинской энергетике
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
Але не туди!
корабельна соснапамятник!
Тоді "діти війни" переплатили за комуналку...
проблема в Zельоних Гнидах
--------------------------------------------------------
А почему "терміново"?
Чтобы лишнего не наболтали и смогли быстро слинять из страны?
Их не остранять надо, а привлекать к уголовной ответственности.