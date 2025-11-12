РУС
Новости
1 160 25

Правительство отстранило вице-президента "Энергоатома" Якоба Хартмута и других менеджеров компании, - Свириденко

Енергоатом

На основании материалов, полученных от НАБУ, правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента, члена правления Якоба Хартмута.

Об этом в соцсети Facebook сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Отстранение Хартмута

"Продолжаем комплекс решений для перезапуска менеджмента НАЭК "Энергоатом". На основании материалов, полученных от НАБУ, правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента, члена правления Якоба Хартмута", - заявила глава Кабмина.

Отстранение других менеджеров

Кроме этого, отстранят главного консультанта президента "Энергоатома" Дмитрия Басова, которому уже сообщено о подозрении, а также работников, причастность к совершению преступлений которых проверяют правоохранительные органы, в частности:

  • директора по финансам и бюджетированию;
  • директора по правовому обеспечению;
  • руководителя обособленного подразделения "Централизованные закупки".

"Если в ходе расследования НАБУ будет выявлена ​​причастность других работников к совершению преступления, и.о. председателя правления обязан их отстранить и содействовать в расследовании в отношении этих лиц", - заявила Свириденко.

Читайте также: Фигуранта пленок НАБУ Пушкаря убрали из списка участников конференции в Варшаве, - СМИ

Коррупция в украинской энергетике

Автор: 

Энергоатом (446) Свириденко Юлия (281) Басов Дмитрий (4)
Топ комментарии
+7
В хто саму Свириденко відсторонить?
показать весь комментарий
12.11.2025 22:05 Ответить
+7
проблема не в Енергоатомі

проблема в Zельоних Гнидах
показать весь комментарий
12.11.2025 22:14 Ответить
+5
А що заважало зробити це вчасно, пані лялько імітаторшо?
показать весь комментарий
12.11.2025 22:07 Ответить
Черговий пішов....
Але не туди!
показать весь комментарий
12.11.2025 22:05 Ответить
4isto Ukrainec!
показать весь комментарий
12.11.2025 22:05 Ответить
В хто саму Свириденко відсторонить?
показать весь комментарий
12.11.2025 22:05 Ответить
Тта хто ж її посадить - вона ж корабельна сосна памятник!
показать весь комментарий
12.11.2025 22:07 Ответить
****** хмара енергетичних прилипал
показать весь комментарий
12.11.2025 22:07 Ответить
А що заважало зробити це вчасно, пані лялько імітаторшо?
показать весь комментарий
12.11.2025 22:07 Ответить
Тепер ви маєте зробити безкоштовне опалення суки
показать весь комментарий
12.11.2025 22:07 Ответить
5 років...
показать весь комментарий
12.11.2025 22:09 Ответить
Навічно безкоштовні всі комунальні послуги за те що я переживаю війну.
показать весь комментарий
12.11.2025 22:10 Ответить
Перебор....
Тоді "діти війни" переплатили за комуналку...
показать весь комментарий
12.11.2025 22:12 Ответить
Хто платить той годує міндіча. Я не буду.
показать весь комментарий
12.11.2025 22:15 Ответить
Тоді готуйтесь до приходу держвиконавців або блокування рахунків....
показать весь комментарий
12.11.2025 22:17 Ответить
Виконавці хочуть на дно колодязя? 🔪
показать весь комментарий
12.11.2025 22:37 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 22:37 Ответить
Або можу їх свиням згодувати 🤣
показать весь комментарий
12.11.2025 22:52 Ответить
А я про Світланку Г ївилююся - де вона буде ночувати? Щоб не замерзла..... на вулиці....
показать весь комментарий
12.11.2025 22:11 Ответить
переводять стрілки з Оманської Гниди і дєрьмака на Енергоатом
показать весь комментарий
12.11.2025 22:12 Ответить
Якщо світла не дають, значить десь його крадуть! Все злодіїв потужний розігнав, вертайте взад світло!
показать весь комментарий
12.11.2025 22:12 Ответить
Ще один українець
показать весь комментарий
12.11.2025 22:13 Ответить
проблема не в Енергоатомі

проблема в Zельоних Гнидах
показать весь комментарий
12.11.2025 22:14 Ответить
терміново відсторонити від роботи ...
--------------------------------------------------------
А почему "терміново"?
Чтобы лишнего не наболтали и смогли быстро слинять из страны?
Их не остранять надо, а привлекать к уголовной ответственности.
показать весь комментарий
12.11.2025 22:28 Ответить
За те нам ще піднімуть тариф,прийдуть інші і теж саме буде.
показать весь комментарий
12.11.2025 22:32 Ответить
А міністри піти не хочуть??...та хто ж їх просив....міністр юстиції буде слідкувати за якістю розслідування....в в перервах ховати гроші,наворовані з міндичем?? Які мразоти...Свіриденко прикриє??
показать весь комментарий
12.11.2025 22:34 Ответить
Від зміни шестірок нічого не зміниться. "Потужні менеджери" продовжуватимуть свою потужну діяльність, тому що безкарність народжує вседозволеність.
показать весь комментарий
12.11.2025 22:58 Ответить
запускайте нових до корита
показать весь комментарий
12.11.2025 23:02 Ответить
 
 