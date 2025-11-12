3 066 28

Уряд відсторонив віцепрезидента "Енергоатому" Хартмута та інших менеджерів компанії, - Свириденко

Енергоатом

На підставі матеріалів, отриманих від НАБУ, уряд ухвалив рішення терміново відсторонити від роботи віцепрезидента, члена правління Якоба Хартмута.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Відсторонення Хартмута

"Продовжуємо комплекс рішень для перезапуску менеджменту НАЕК "Енергоатом". На підставі матеріалів, отриманих від НАБУ, Уряд ухвалив рішення терміново відсторонити від роботи віце-президента, члена правління Якоба Хартмута", - заявила очільниця Кабміну.

Відсторонення інших менеджерів

Окрім цього, відсторонять головного консультанта президента "Енергоатому" Дмитра Басова, якому вже повідомлено про підозру, а також працівників, причетність до вчинення злочинів яких наразі перевіряють правоохоронні органи, зокрема:

  •  директора з фінансів та бюджетування;
  •  директора з правового забезпечення;
  • керівника відокремленого підрозділу "Централізовані закупівлі".

"Якщо у ході розслідування НАБУ буде виявлена причетність інших працівників до вчинення злочину, т.в.о. голови правління зобовʼязаний їх відсторонити та сприяти у розслідування щодо цих осіб", - заявила Свириденко. 

Корупція в українській енергетиці

В хто саму Свириденко відсторонить?
12.11.2025 22:05 Відповісти
проблема не в Енергоатомі

проблема в Zельоних Гнидах
12.11.2025 22:14 Відповісти
А що заважало зробити це вчасно, пані лялько імітаторшо?
12.11.2025 22:07 Відповісти
Черговий пішов....
Але не туди!
12.11.2025 22:05 Відповісти
4isto Ukrainec!
12.11.2025 22:05 Відповісти
А що заважало зробити це вчасно, пані лялько імітаторшо?
12.11.2025 22:07 Відповісти
Тепер ви маєте зробити безкоштовне опалення суки
5 років...
12.11.2025 22:09 Відповісти
Навічно безкоштовні всі комунальні послуги за те що я переживаю війну.
12.11.2025 22:10 Відповісти
Перебор....
Тоді "діти війни" переплатили за комуналку...
12.11.2025 22:12 Відповісти
Хто платить той годує міндіча. Я не буду.
12.11.2025 22:15 Відповісти
Тоді готуйтесь до приходу держвиконавців або блокування рахунків....
12.11.2025 22:17 Відповісти
Виконавці хочуть на дно колодязя? 🔪
12.11.2025 22:37 Відповісти
12.11.2025 22:37 Відповісти
Або можу їх свиням згодувати 🤣
12.11.2025 22:52 Відповісти
А я про Світланку Г ївилюю ся - де вона буде ночувати? Щоб не замерзла..... на вулиці....
12.11.2025 22:11 Відповісти
переводять стрілки з Оманської Гниди і дєрьмака на Енергоатом
12.11.2025 22:12 Відповісти
Якщо світла не дають, значить десь його крадуть! Все злодіїв потужний розігнав, вертайте взад світло!
12.11.2025 22:12 Відповісти
Ще один українець
12.11.2025 22:13 Відповісти
12.11.2025 22:14 Відповісти
терміново відсторонити від роботи ...
--------------------------------------------------------
А почему "терміново"?
Чтобы лишнего не наболтали и смогли быстро слинять из страны?
Их не остранять надо, а привлекать к уголовной ответственности.
12.11.2025 22:28 Відповісти
За те нам ще піднімуть тариф,прийдуть інші і теж саме буде.
12.11.2025 22:32 Відповісти
А міністри піти не хочуть??...та хто ж їх просив....міністр юстиції буде слідкувати за якістю розслідування....в в перервах ховати гроші,наворовані з міндіч ем?? Які мразоти...Свіриденко прикриє??
12.11.2025 22:34 Відповісти
Від зміни шестірок нічого не зміниться. "Потужні менеджери" продовжуватимуть свою потужну діяльність, тому що безкарність народжує вседозволеність.
12.11.2025 22:58 Відповісти
запускайте нових до корита
12.11.2025 23:02 Відповісти
... банда.
13.11.2025 01:39 Відповісти
Якоб Хартмут народився 11 січня 1971 року в м. Пейтц (Німеччина). У 1995 році отримав диплом магістра в Університеті Джонса Гопкінса (Johns Hopkins University, США) за спеціалізацією у сфері міжнародної економіки та фінансів. Також має диплом магістра політології Вільного Університету Берліна. Працював керівником енергетичних досліджень в лондонському офісі австрійського інвестиційного банку Creditanstalt, обіймав посаду голови правління інвестиційної компанії Renaissance Capital Ukraine. У 1995-2004 роках працював у РФ, де очолював аналітичне управління ЗАТ "Ренесанс Капітал". У 2008 році призначений на посаду члена наглядової ради "Український професійний банк". Був головою правління ОСББ у будинку на Саксаганського 121, проте у 2016 мешканці його звільнили за розтрати і створення заборгованості перед Київенерго і Київводоканалом. На посаду віце-президента державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" Хартмута призначено в травні 2020.

Ще одне пташеня ФСБ із гнізда Деркача
13.11.2025 08:34 Відповісти
На всіх вищих постах сидять жиди!!!!
13.11.2025 13:07
 
 