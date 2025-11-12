Уряд відсторонив віцепрезидента "Енергоатому" Хартмута та інших менеджерів компанії, - Свириденко

На підставі матеріалів, отриманих від НАБУ, уряд ухвалив рішення терміново відсторонити від роботи віцепрезидента, члена правління Якоба Хартмута.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Відсторонення Хартмута

"Продовжуємо комплекс рішень для перезапуску менеджменту НАЕК "Енергоатом". На підставі матеріалів, отриманих від НАБУ, Уряд ухвалив рішення терміново відсторонити від роботи віце-президента, члена правління Якоба Хартмута", - заявила очільниця Кабміну.

Відсторонення інших менеджерів

Окрім цього, відсторонять головного консультанта президента "Енергоатому" Дмитра Басова, якому вже повідомлено про підозру, а також працівників, причетність до вчинення злочинів яких наразі перевіряють правоохоронні органи, зокрема:

директора з фінансів та бюджетування;

директора з правового забезпечення;

керівника відокремленого підрозділу "Централізовані закупівлі".

"Якщо у ході розслідування НАБУ буде виявлена причетність інших працівників до вчинення злочину, т.в.о. голови правління зобовʼязаний їх відсторонити та сприяти у розслідування щодо цих осіб", - заявила Свириденко.

Корупція в українській енергетиці

