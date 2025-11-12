Уряд відсторонив віцепрезидента "Енергоатому" Хартмута та інших менеджерів компанії, - Свириденко
На підставі матеріалів, отриманих від НАБУ, уряд ухвалив рішення терміново відсторонити від роботи віцепрезидента, члена правління Якоба Хартмута.
Про це в соцмережі фейсбук повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Відсторонення Хартмута
"Продовжуємо комплекс рішень для перезапуску менеджменту НАЕК "Енергоатом". На підставі матеріалів, отриманих від НАБУ, Уряд ухвалив рішення терміново відсторонити від роботи віце-президента, члена правління Якоба Хартмута", - заявила очільниця Кабміну.
Відсторонення інших менеджерів
Окрім цього, відсторонять головного консультанта президента "Енергоатому" Дмитра Басова, якому вже повідомлено про підозру, а також працівників, причетність до вчинення злочинів яких наразі перевіряють правоохоронні органи, зокрема:
- директора з фінансів та бюджетування;
- директора з правового забезпечення;
- керівника відокремленого підрозділу "Централізовані закупівлі".
"Якщо у ході розслідування НАБУ буде виявлена причетність інших працівників до вчинення злочину, т.в.о. голови правління зобовʼязаний їх відсторонити та сприяти у розслідування щодо цих осіб", - заявила Свириденко.
Корупція в українській енергетиці
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
А почему "терміново"?
Чтобы лишнего не наболтали и смогли быстро слинять из страны?
Их не остранять надо, а привлекать к уголовной ответственности.
Ще одне пташеня ФСБ із гнізда Деркача