УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10315 відвідувачів онлайн
Новини Корупція в енергетиці
2 715 17

Фігуранта плівок НАБУ Пушкаря прибрали з переліку учасників конференції у Варшаві, - ЗМІ

фігурант плівок НАБУ Пушкарь Сергій

Фігуранта плівок НАБУ Сергія Пушкаря, який мав виступати на конференції Water Recovery Forum у Варшаві 13 листопада, прибрали з переліку учасників: деякі представники української делегації відмовились з ним виступати.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

11 листопада стало відомо, що Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), Сергій Пушкар, який фігурує у справі про розкрадання в "Енергоатомі" залишив територію України.

За даними "Енергореформи", Пушкар перебуває у столиці Польщі Варшаві у відрядженні до кінця тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Член НКРЕКП Пушкар, який фігурує на плівках Міндіча, вночі покинув Україну, - Железняк

Заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум повідомила УП, що відмовилась виступити на форумі в одній панелі з Пушкарем.

"Виступати в одній панелі з людиною, яка потенційно втекла з України і має підозру, звичайно, я не буду. Я сказала, що не буду з ним на жодній панелі та на жодному заході. Сподіваюсь, що вони це зараз врахують", - сказала Шкрум.

На сайті з переліком учасників імені Пушкаря "Українська правда" вже не знайшла, хоча раніше він був запрошений. За словами Шкрум, він мав виступати щодо тарифного питання у водоканалах.

Також читайте: Свириденко внесла до ВР подання про відставки Гринчук та Галущенка

Нагадуємо, з 2022 по 2025 роки Пушкар був виконавчим директором з правового забезпечення АТ "НАЕК "Енергоатом". На плівках НАБУ про розкрадання в "Енергоатомі" Пушкар фігурує у розмовах про передачу 20 тис. дол.

Автор: 

Шкрум Альона (14) Пушкарь Сергій (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Така ганьба, на весь світ
показати весь коментар
12.11.2025 22:01 Відповісти
+6
У цих підарів національність одна, мідичі
показати весь коментар
12.11.2025 22:02 Відповісти
+5
Все попереду .
показати весь коментар
12.11.2025 22:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А від комісії якої національності збирався виступати цей пушкар?
показати весь коментар
12.11.2025 22:00 Відповісти
У цих підарів національність одна, мідичі
показати весь коментар
12.11.2025 22:02 Відповісти
Ну ви й антисеміт 😜
показати весь коментар
12.11.2025 22:05 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2025 22:27 Відповісти
Така ганьба, на весь світ
показати весь коментар
12.11.2025 22:01 Відповісти
іспанський сором. просто ганебно. це жахливо як вони українців принизили
показати весь коментар
12.11.2025 22:02 Відповісти
Нехай радіє, що його прибрали не так як Портнова.
показати весь коментар
12.11.2025 22:01 Відповісти
Все попереду .
показати весь коментар
12.11.2025 22:09 Відповісти
Яка ця Альона принципова. Їй не дісталося - то і виступати разом не буде
показати весь коментар
12.11.2025 22:08 Відповісти
Панель не витримала б усіх бажаючих.
показати весь коментар
12.11.2025 22:48 Відповісти
"За даними "Енергореформи", Пушкар перебуває у столиці Польщі Варшаві у відрядженні до кінця тижня. " Мабуть не повернеться , десь розчиниться .
показати весь коментар
12.11.2025 22:11 Відповісти
Та він мабуть вже в ізраїлі
показати весь коментар
12.11.2025 22:50 Відповісти
Всі дороги з України ведуть в Рим Ізраїль
показати весь коментар
12.11.2025 23:18 Відповісти
"Я сказала, що не буду з ним на жодній панелі..."
показати весь коментар
12.11.2025 22:11 Відповісти
ганьба на весь світ. У всьому світі цифровий звукозйом а в ціх телепнів платівки 33/⅓!
показати весь коментар
12.11.2025 22:24 Відповісти
Як невдобно вийшло
показати весь коментар
12.11.2025 22:44 Відповісти
Переживуть, черенок зламаний на граблях замінять й з новими обличчями візмуться за стару справу.
показати весь коментар
12.11.2025 22:50 Відповісти
 
 