Новости Коррупция в энергетике
1 309 16

Фигуранта пленок НАБУ Пушкаря убрали из списка участников конференции в Варшаве, - СМИ

фигурант пленок НАБУ Пушкарь Сергей

Фигуранта пленок НАБУ Сергея Пушкаря, который должен был выступить на конференции Water Recovery Forum в Варшаве 13 ноября, убрали из списка участников: некоторые представители украинской делегации отказались с ним выступать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

11 ноября стало известно, что член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Сергей Пушкар, который фигурирует в деле о хищении в "Энергоатоме", покинул территорию Украины.

По данным "Энергореформы", Пушкар находится в столице Польши Варшаве в командировке до конца недели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Член НКРЭКУ Пушкар, который фигурирует на пленках Миндича, ночью покинул Украину, - Железняк

Заместитель министра развития громад и территорий Украины Алена Шкрум сообщила УП, что отказалась выступить на форуме в одной панели с Пушкарем.

"Выступать в одной панели с человеком, который потенциально сбежал из Украины и находится под подозрением, конечно, я не буду. Я сказала, что не буду с ним ни на одной панели и ни на одном мероприятии. Надеюсь, что они это сейчас учтут", - сказала Шкрум.

На сайте с перечнем участников имени Пушкаря "Украинская правда" уже не нашла, хотя ранее он был приглашен. По словам Шкрум, он должен был выступать по тарифному вопросу в водоканалах.

Читайте также: Свириденко внесла в ВР представление об отставке Гринчука и Галущенко

Напоминаем, с 2022 по 2025 годы Пушкар был исполнительным директором по правовому обеспечению АО "НАЭК "Энергоатом". На пленках НАБУ о хищениях в "Энергоатоме" Пушкар фигурирует в разговорах о передаче 20 тыс. дол.

Автор: 

Шкрум Алена (15) Пушкарь Сергей (1)
Топ комментарии
+4
Така ганьба, на весь світ
12.11.2025 22:01 Ответить
12.11.2025 22:01 Ответить
+3
У цих підарів національність одна, мідичі
12.11.2025 22:02 Ответить
12.11.2025 22:02 Ответить
+3
Все попереду .
12.11.2025 22:09 Ответить
12.11.2025 22:09 Ответить
А від комісії якої національності збирався виступати цей пушкар?
12.11.2025 22:00 Ответить
12.11.2025 22:00 Ответить
У цих підарів національність одна, мідичі
12.11.2025 22:02 Ответить
12.11.2025 22:02 Ответить
Ну ви й антисеміт 😜
12.11.2025 22:05 Ответить
12.11.2025 22:05 Ответить
12.11.2025 22:27 Ответить
12.11.2025 22:27 Ответить
Така ганьба, на весь світ
12.11.2025 22:01 Ответить
12.11.2025 22:01 Ответить
іспанський сором. просто ганебно. це жахливо як вони українців принизили
12.11.2025 22:02 Ответить
12.11.2025 22:02 Ответить
Нехай радіє, що його прибрали не так як Портнова.
12.11.2025 22:01 Ответить
12.11.2025 22:01 Ответить
Все попереду .
12.11.2025 22:09 Ответить
12.11.2025 22:09 Ответить
Яка ця Альона принципова. Їй не дісталося - то і виступати разом не буде
12.11.2025 22:08 Ответить
12.11.2025 22:08 Ответить
Панель не витримала б усіх бажаючих.
12.11.2025 22:48 Ответить
12.11.2025 22:48 Ответить
"За даними "Енергореформи", Пушкар перебуває у столиці Польщі Варшаві у відрядженні до кінця тижня. " Мабуть не повернеться , десь розчиниться .
12.11.2025 22:11 Ответить
12.11.2025 22:11 Ответить
Та він мабуть вже в ізраїлі
12.11.2025 22:50 Ответить
12.11.2025 22:50 Ответить
"Я сказала, що не буду з ним на жодній панелі..."
12.11.2025 22:11 Ответить
12.11.2025 22:11 Ответить
ганьба на весь світ. У всьому світі цифровий звукозйом а в ціх телепнів платівки 33/⅓!
12.11.2025 22:24 Ответить
12.11.2025 22:24 Ответить
Як невдобно вийшло
12.11.2025 22:44 Ответить
12.11.2025 22:44 Ответить
Переживуть, черенок зламаний на граблях замінять й з новими обличчями візмуться за стару справу.
12.11.2025 22:50 Ответить
12.11.2025 22:50 Ответить
 
 