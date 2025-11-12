Фигуранта пленок НАБУ Пушкаря убрали из списка участников конференции в Варшаве, - СМИ

Фигуранта пленок НАБУ Сергея Пушкаря, который должен был выступить на конференции Water Recovery Forum в Варшаве 13 ноября, убрали из списка участников: некоторые представители украинской делегации отказались с ним выступать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

11 ноября стало известно, что член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Сергей Пушкар, который фигурирует в деле о хищении в "Энергоатоме", покинул территорию Украины.

По данным "Энергореформы", Пушкар находится в столице Польши Варшаве в командировке до конца недели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Член НКРЭКУ Пушкар, который фигурирует на пленках Миндича, ночью покинул Украину, - Железняк

Заместитель министра развития громад и территорий Украины Алена Шкрум сообщила УП, что отказалась выступить на форуме в одной панели с Пушкарем.

"Выступать в одной панели с человеком, который потенциально сбежал из Украины и находится под подозрением, конечно, я не буду. Я сказала, что не буду с ним ни на одной панели и ни на одном мероприятии. Надеюсь, что они это сейчас учтут", - сказала Шкрум.

На сайте с перечнем участников имени Пушкаря "Украинская правда" уже не нашла, хотя ранее он был приглашен. По словам Шкрум, он должен был выступать по тарифному вопросу в водоканалах.

Читайте также: Свириденко внесла в ВР представление об отставке Гринчука и Галущенко

Напоминаем, с 2022 по 2025 годы Пушкар был исполнительным директором по правовому обеспечению АО "НАЭК "Энергоатом". На пленках НАБУ о хищениях в "Энергоатоме" Пушкар фигурирует в разговорах о передаче 20 тыс. дол.