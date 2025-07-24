РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11556 посетителей онлайн
Новости Граждане Украины в россии Депортация детей россия США Депортация украинцев
2 334 10

РФ отправляет депортированных украинцев на фронт воевать против Украины, - The Times

Депортированные украинцы в РФ вынуждены воевать против Украины

Россия заставляет похищенных из Украины детей воевать против своей страны, когда им исполняется 18 лет. На поле боя депортированные украинцы могут столкнуться со своими друзьями, родителями или братьями.

Об этом в интервью The Times рассказали неназванные украинские чиновники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что принуждение украинцев идти воевать против Украины служит двум целям Кремля - решением нехватки живой силы в российской армии и жесткой форме новой психологической войны против украинского народа, что якобы является приказом российского диктатора Владимир Путина.

Как пишет издание, с временно оккупированных украинских регионов было незаконно вывезено, по разным оценкам, около 35 000 детей. Сколько было призвано в российскую армию - точно неизвестно, но речь может идти о тысячах украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия вывезла более сотни выпускников с оккупированных территорий для участия в пропагандистских мероприятиях, - ЦНС

Как рассказал руководитель ОП Андрей Ермак в подкасте The General and The Journalist, правительство получило веские доказательства этой практики, в частности, - документы о призыве.

"Да, мы нашли факты об этом... Россияне хотят уничтожить новое поколение украинцев, и они создают новых солдат против страны, где они родились. Это страншо", - подчеркнул он.

Исполнительный директор Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета Натаниэль Реймонд рассказал, что также расследует подобные случаи. Он предполагает, что обвинения правдивы.

"По неофициальным данным, процесс призыва на боевые действия есть везде. Мы слышали об этом очень много. Мы знаем, что старших детей отправляют в кадетские школы, учат обращаться с боевым оружием и боевыми машинами. Почему это делают? Для этого может быть только одна веская причина, и это не для парадов", - сказал он.

Также читайте: Реальное количество депортированных в РФ детей может быть значительно больше официальных 19 546, - Заривная

Как отмечается, случаи отправки депортированных украинцев в армию РФ участились после 2022 года.

По данным независимых исследователей, около 95% депортированных украинцев сначала отправляют в "лагеря перевоспитания", а в подростковом возрасте - в военные учебные заведения.

Лаборатория гуманитарных исследований пока обнаружила 116 различных мест, где содержатся дети: большинство из них - в России, а некоторые - вплоть до ее тихоокеанского побережья.

"Это, вероятно, будет крупнейшим похищением детей в войне со времен Второй мировой войны, сравнимым с германизацией польских детей нацистами", - добавил Реймонд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ начал процедуру относительно незаконного усыновления россиянами украинских детей из оккупированного Крыма

Автор: 

депортация (691) дети (6640) россия (96661) война в Украине (5328)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Це не стотисячне порушення Женевської Конвенції парашею ? І навіть без глибокого занепокоєння на Заході, лише якась стаття в газеті
показать весь комментарий
24.07.2025 16:53 Ответить
+2
Щоб такого не було, треба:
1) програма розквартирування біженців з примусовим розселенням
2) примусове виселення людей з прифронтових територій, з поквартирним, подомовим обходом

так, це не зовсім толерантно, але закон про правовий режим воєнного стану це дозволяє робити, головне, щоб русня не отримувала людей як бонус при захоплені міст та сіл.
показать весь комментарий
24.07.2025 16:59 Ответить
+2
Саме так вчинили фіни перед початком радянсько-фінської війни 1939-1940 років. Коли фіни зрозуміли що перемовини провалились і сталін готує напад, то почалась масова евакуація людей із прикордонної з срср зони. Фіни забирали корів та інший скот а також домашній скарб і переселялись вглиб країни. І ніхто вже не повертався на окуповану територію.
показать весь комментарий
24.07.2025 17:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це не стотисячне порушення Женевської Конвенції парашею ? І навіть без глибокого занепокоєння на Заході, лише якась стаття в газеті
показать весь комментарий
24.07.2025 16:53 Ответить
Щоб такого не було, треба:
1) програма розквартирування біженців з примусовим розселенням
2) примусове виселення людей з прифронтових територій, з поквартирним, подомовим обходом

так, це не зовсім толерантно, але закон про правовий режим воєнного стану це дозволяє робити, головне, щоб русня не отримувала людей як бонус при захоплені міст та сіл.
показать весь комментарий
24.07.2025 16:59 Ответить
Саме так вчинили фіни перед початком радянсько-фінської війни 1939-1940 років. Коли фіни зрозуміли що перемовини провалились і сталін готує напад, то почалась масова евакуація людей із прикордонної з срср зони. Фіни забирали корів та інший скот а також домашній скарб і переселялись вглиб країни. І ніхто вже не повертався на окуповану територію.
показать весь комментарий
24.07.2025 17:11 Ответить
ОБС
показать весь комментарий
24.07.2025 17:19 Ответить
Ребята, девушки, вот линк на удаление Срутина и его гопоты, петиция подпишите. Не беспокойтесь она не международный и англо адресована. Тем кто Будапештский должны исполнять. https://chng.it/wFHGKFqb9k
показать весь комментарий
24.07.2025 17:40 Ответить
Московськими личаками та онучами, засмерділося у мережі!!
Московіт, здрисни!
показать весь комментарий
24.07.2025 17:46 Ответить
Двічі видаляли та остаточно видалили сайт про наслідки російської окупації України 1921 - 1991 років з точки зору міжнародного права. А там і про національний склад керівництва усср, і про незаконність призову українців у так звану радянську, а по суті російську армію...
показать весь комментарий
24.07.2025 17:44 Ответить
Всі ці життя і доля десятків і сотен тисяч українських дітей лежать на совісті зеленського, як верховного головнокомандуючого, який не готувався до війни, а роззброював і розміновував.
показать весь комментарий
24.07.2025 17:45 Ответить
 
 