РФ отправляет депортированных украинцев на фронт воевать против Украины, - The Times

Россия заставляет похищенных из Украины детей воевать против своей страны, когда им исполняется 18 лет. На поле боя депортированные украинцы могут столкнуться со своими друзьями, родителями или братьями.

Об этом в интервью The Times рассказали неназванные украинские чиновники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что принуждение украинцев идти воевать против Украины служит двум целям Кремля - решением нехватки живой силы в российской армии и жесткой форме новой психологической войны против украинского народа, что якобы является приказом российского диктатора Владимир Путина.

Как пишет издание, с временно оккупированных украинских регионов было незаконно вывезено, по разным оценкам, около 35 000 детей. Сколько было призвано в российскую армию - точно неизвестно, но речь может идти о тысячах украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия вывезла более сотни выпускников с оккупированных территорий для участия в пропагандистских мероприятиях, - ЦНС

Как рассказал руководитель ОП Андрей Ермак в подкасте The General and The Journalist, правительство получило веские доказательства этой практики, в частности, - документы о призыве.

"Да, мы нашли факты об этом... Россияне хотят уничтожить новое поколение украинцев, и они создают новых солдат против страны, где они родились. Это страншо", - подчеркнул он.

Исполнительный директор Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета Натаниэль Реймонд рассказал, что также расследует подобные случаи. Он предполагает, что обвинения правдивы.

"По неофициальным данным, процесс призыва на боевые действия есть везде. Мы слышали об этом очень много. Мы знаем, что старших детей отправляют в кадетские школы, учат обращаться с боевым оружием и боевыми машинами. Почему это делают? Для этого может быть только одна веская причина, и это не для парадов", - сказал он.

Также читайте: Реальное количество депортированных в РФ детей может быть значительно больше официальных 19 546, - Заривная

Как отмечается, случаи отправки депортированных украинцев в армию РФ участились после 2022 года.

По данным независимых исследователей, около 95% депортированных украинцев сначала отправляют в "лагеря перевоспитания", а в подростковом возрасте - в военные учебные заведения.

Лаборатория гуманитарных исследований пока обнаружила 116 различных мест, где содержатся дети: большинство из них - в России, а некоторые - вплоть до ее тихоокеанского побережья.

"Это, вероятно, будет крупнейшим похищением детей в войне со времен Второй мировой войны, сравнимым с германизацией польских детей нацистами", - добавил Реймонд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ начал процедуру относительно незаконного усыновления россиянами украинских детей из оккупированного Крыма