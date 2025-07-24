РФ відправляє депортованих українців на фронт воювати проти України, - The Times

Росія примушує викрадених з України дітей воювати проти власної країни, коли їм виповнюється 18 років. На полі бою депортовані українці можуть зіткнутися зі своїми друзями, батьками або братами.

Про це в інтерв'ю The Times розповіли неназвані українські чиновники, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що примус українців йти воювати проти України служить двом цілям Кремля: вирішенням нестачі живої сили в російській армії та жорсткою формою нової психологічної війни проти українського народу, що нібито є наказом російського диктатора Володимир Путіна.

Як пише видання, з тимчасово окупованих українських регіонів було незаконно вивезено, за різними оцінками, близько 35 000 дітей. Скільки було призвано в російську армію точно невідомо, але може йтися про тисячі українців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ використовує депортацію українців через Грузію як інструмент тиску. Ми пропонуємо транспортувати їх безпосередньо до кордону України, - Сибіга

Як розповів керівник ОП Андрій Єрмак в подкасті The General and The Journalist, уряд отримав вагомі докази цієї практики, зокрема, документи про призов.

"Так, ми знайшли факти про це... Росіяни хочуть знищити нове покоління українців, і вони створюють нових солдатів проти країни, де вони народилися. Це жахливо", - наголосив він.

Виконавчий директор Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету Натаніель Реймонд розповів, що також розслідує подібні випадки. Він припускає, що звинувачення правдиві.

"За неофіційними даними, процес призову на бойові дії є всюди. Ми чули про це дуже багато. Ми знаємо, що старших дітей відправляють до кадетських шкіл, навчають поводитися з бойовою зброєю та бойовими машинами. Чому це роблять? Для цього може бути лише одна вагома причина, і це не для парадів", - сказав він.

Читайте також: Росія вивезла понад сотню випускників з окупованих територій для участі в пропагандистських змінах, - ЦНС

Як зазначається, випадки відправлення депортованих українців в армію РФ почастішали після 2022 року.

За даними незалежних дослідників, близько 95% депортованих українців спершу відправляють до "таборів перевиховання", а у підлітковому віці –– до військових навчальних закладів.

Лабораторія гуманітарних досліджень наразі виявила 116 різних місць, де утримуються діти, більшість з них у Росії, а деякі – аж до її тихоокеанського узбережжя.

"Це, ймовірно, буде найбільшим викраденням дітей у війні з часів Другої світової війни, порівнянним з германізацією польських дітей нацистами", - додав Реймонд.

Також читайте: Реальна кількість депортованих РФ дітей може бути значно більша за офіційні 19 546, - Зарівна