РФ відправляє депортованих українців на фронт воювати проти України, - The Times
Росія примушує викрадених з України дітей воювати проти власної країни, коли їм виповнюється 18 років. На полі бою депортовані українці можуть зіткнутися зі своїми друзями, батьками або братами.
Про це в інтерв'ю The Times розповіли неназвані українські чиновники, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що примус українців йти воювати проти України служить двом цілям Кремля: вирішенням нестачі живої сили в російській армії та жорсткою формою нової психологічної війни проти українського народу, що нібито є наказом російського диктатора Володимир Путіна.
Як пише видання, з тимчасово окупованих українських регіонів було незаконно вивезено, за різними оцінками, близько 35 000 дітей. Скільки було призвано в російську армію точно невідомо, але може йтися про тисячі українців.
Як розповів керівник ОП Андрій Єрмак в подкасті The General and The Journalist, уряд отримав вагомі докази цієї практики, зокрема, документи про призов.
"Так, ми знайшли факти про це... Росіяни хочуть знищити нове покоління українців, і вони створюють нових солдатів проти країни, де вони народилися. Це жахливо", - наголосив він.
Виконавчий директор Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету Натаніель Реймонд розповів, що також розслідує подібні випадки. Він припускає, що звинувачення правдиві.
"За неофіційними даними, процес призову на бойові дії є всюди. Ми чули про це дуже багато. Ми знаємо, що старших дітей відправляють до кадетських шкіл, навчають поводитися з бойовою зброєю та бойовими машинами. Чому це роблять? Для цього може бути лише одна вагома причина, і це не для парадів", - сказав він.
Як зазначається, випадки відправлення депортованих українців в армію РФ почастішали після 2022 року.
За даними незалежних дослідників, близько 95% депортованих українців спершу відправляють до "таборів перевиховання", а у підлітковому віці –– до військових навчальних закладів.
Лабораторія гуманітарних досліджень наразі виявила 116 різних місць, де утримуються діти, більшість з них у Росії, а деякі – аж до її тихоокеанського узбережжя.
"Це, ймовірно, буде найбільшим викраденням дітей у війні з часів Другої світової війни, порівнянним з германізацією польських дітей нацистами", - додав Реймонд.
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1) програма розквартирування біженців з примусовим розселенням
2) примусове виселення людей з прифронтових територій, з поквартирним, подомовим обходом
так, це не зовсім толерантно, але закон про правовий режим воєнного стану це дозволяє робити, головне, щоб русня не отримувала людей як бонус при захоплені міст та сіл.
Московіт, здрисни!