У польській опозиції вимагають заблокувати імпорт перероблених продуктів з України

Кандидат у прем’єри Польщі від опозиційної партії "Право і справедливість" Пшемислав Чарнек вимагає зберегти заборону на ввезення українського зерна та поширити обмеження на перероблені сільськогосподарські й харчові продукти з України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання Onet.

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Чарнек виступив проти скасування заборони на українське зерно

Свої вимоги політик озвучив під час пресконференції на прикордонному переході Дорогуськ – Ягодин. Він нагадав, що обмеження на ввезення українського зерна Польща запровадила ще навесні 2023 року за правління "Права і справедливості".

За словами Чарнека, Варшава нині зазнає тиску з вимогою відмовитися від цих обмежень.

"Не можна знімати цю блокаду з українських зернових", – заявив політик.

Він наголосив, що опозиція готова підтримувати нинішній польський уряд у питанні збереження заборони.

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Опозиція хоче поширити обмеження на перероблені продукти

Чарнек також закликав обмежити надходження до Польщі переробленої сільськогосподарської та харчової продукції з України.

"Ми вимагаємо прозорості щодо того, що відбувається тут, в Україні, та блокування такого потужного імпорту перероблених сільськогосподарських і харчових продуктів до Польщі", – заявив він.

Представник "Права і справедливості" стверджує, що українська продукція створює конкуренцію польським виробникам і негативно впливає на місцеве сільське господарство.

Окрім запровадження нових обмежень, Чарнек вимагає посилити контроль на польсько-українському кордоні за якістю продукції, яка надходить з України.

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