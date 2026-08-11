В Польше судят троих поляков за жестокое избиение украинца
В польском Радоме начался судебный процесс по делу о жестоком избиении гражданина Украины. Перед судом предстали трое поляков, которых обвиняют в причастности к нападению.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Onet.
Инцидент произошел 19 декабря 2025 года в одном из жилых районов Радома.
41-летний гражданин Украины Юрий Л. оказался в магазине после обвинения в краже пива. Продавщицы заперли мужчину внутри и потребовали возмещения ущерба. После этого они рассказали о ситуации знакомому, который собрал группу людей.
Мужчины напали на украинца на улице и жестоко избили его.
По данным прокуратуры, во время нападения они выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес украинца и требовали, чтобы он вернулся в Украину.
Среди обвиняемых - бывший боец ММА
Одним из обвиняемых является бывший боец ММА Алекс Р.
По версии следствия, он бил украинца ногами по голове, создав непосредственную угрозу его жизни и здоровью.
После нападения потерпевший получил тяжелые травмы головы. Через два дня его состояние ухудшилось, поэтому мужчину доставили в больницу в Радоме. Там ему сделали операцию, после чего он находился в отделении интенсивной терапии.
Алекс Р. признал свою вину. На время досудебного расследования его поместили под стражу. За инкриминируемое преступление ему грозит от 3 до 20 лет лишения свободы.
Прокуратура сообщила, что правоохранителям не удалось установить личности других участников избиения.
Обвинительный акт по делу направили в суд еще в апреле. Сейчас судебный процесс уже идет.
Продавщицы также оказались на скамье подсудимых
По этому же делу обвинение предъявлено двум продавщицам — Марте У. и Анне Г.
По данным следствия, женщины заперли украинца в магазине и требовали от него 1000 злотых, угрожая обратиться в полицию из-за якобы кражи продуктов.
В результате мужчина передал им более 500 злотых.
Обе женщины признали свою вину. По предъявленным им обвинениям им грозит до пяти лет лишения свободы.
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Тож, роздмухування польським політикумом антиукраїнських настроїв у Польщі з виставленням історичних рахунків Україні, як умову просування в ЄС, є цілком логічним "шкурним" інтЕресом.
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