В Польше судят троих поляков за жестокое избиение украинца

В польском Радоме начался судебный процесс по делу о жестоком избиении гражданина Украины. Перед судом предстали трое поляков, которых обвиняют в причастности к нападению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Onet.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Инцидент произошел 19 декабря 2025 года в одном из жилых районов Радома.

41-летний гражданин Украины Юрий Л. оказался в магазине после обвинения в краже пива. Продавщицы заперли мужчину внутри и потребовали возмещения ущерба. После этого они рассказали о ситуации знакомому, который собрал группу людей.

Мужчины напали на украинца на улице и жестоко избили его.

По данным прокуратуры, во время нападения они выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес украинца и требовали, чтобы он вернулся в Украину.

Среди обвиняемых - бывший боец ММА

Одним из обвиняемых является бывший боец ММА Алекс Р.

По версии следствия, он бил украинца ногами по голове, создав непосредственную угрозу его жизни и здоровью.

После нападения потерпевший получил тяжелые травмы головы. Через два дня его состояние ухудшилось, поэтому мужчину доставили в больницу в Радоме. Там ему сделали операцию, после чего он находился в отделении интенсивной терапии.

Алекс Р. признал свою вину. На время досудебного расследования его поместили под стражу. За инкриминируемое преступление ему грозит от 3 до 20 лет лишения свободы.

Прокуратура сообщила, что правоохранителям не удалось установить личности других участников избиения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нападение с оскорблениями и угрозами в адрес украинцев в Кракове: мужчина сдался полиции

Обвинительный акт по делу направили в суд еще в апреле. Сейчас судебный процесс уже идет.

Продавщицы также оказались на скамье подсудимых

По этому же делу обвинение предъявлено двум продавщицам — Марте У. и Анне Г.

По данным следствия, женщины заперли украинца в магазине и требовали от него 1000 злотых, угрожая обратиться в полицию из-за якобы кражи продуктов.

В результате мужчина передал им более 500 злотых.

Обе женщины признали свою вину. По предъявленным им обвинениям им грозит до пяти лет лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Моя Польша не бьет и не оскорбляет": в 22 польских городах прошли акции против нападений на украинцев. ФОТОрепортаж