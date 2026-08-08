Нападение с оскорблениями и угрозами в адрес украинцев в Кракове: мужчина сдался полиции

В Кракове ( Польша ) 39-летний мужчина, который в среду грубо оскорблял двух граждан Украины, самостоятельно явился в полицейский участок и был задержан.

Об этом в субботу сообщила сержант Эльжбета Знаховская-Битнар из пресс-службы краковской полиции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.

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Сам явился в участок

По ее словам, полицейские проводят расследование по статье "оскорбления на национальной почве", которая карается Уголовным кодексом лишением свободы на срок до трех лет.

Она сообщила, что 39-летний житель Кракова сам явился в полицейский участок в пятницу около 19:00.

Отмечается, что он задержан, продолжаются полицейские мероприятия, после чего его доставят в прокуратуру, где ему могут предъявить обвинение.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в польском Кракове полиция расследует очередной инцидент, в ходе которого мужчина угрожал и оскорблял двух граждан Украины.

В Генеральном консульстве Украины в Кракове призвали польские правоохранительные органы всесторонне расследовать инцидент и дать надлежащую правовую оценку действиям нападавшего.

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