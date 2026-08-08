Нападение с оскорблениями и угрозами в адрес украинцев в Кракове: мужчина сдался полиции
В Кракове ( Польша ) 39-летний мужчина, который в среду грубо оскорблял двух граждан Украины, самостоятельно явился в полицейский участок и был задержан.
Об этом в субботу сообщила сержант Эльжбета Знаховская-Битнар из пресс-службы краковской полиции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.
Сам явился в участок
По ее словам, полицейские проводят расследование по статье "оскорбления на национальной почве", которая карается Уголовным кодексом лишением свободы на срок до трех лет.
Она сообщила, что 39-летний житель Кракова сам явился в полицейский участок в пятницу около 19:00.
Отмечается, что он задержан, продолжаются полицейские мероприятия, после чего его доставят в прокуратуру, где ему могут предъявить обвинение.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что в польском Кракове полиция расследует очередной инцидент, в ходе которого мужчина угрожал и оскорблял двух граждан Украины.
В Генеральном консульстве Украины в Кракове призвали польские правоохранительные органы всесторонне расследовать инцидент и дать надлежащую правовую оценку действиям нападавшего.
- Напомним, ранее Цензор.НЕТ писал, что в последнее время в Польше произошло несколько резонансных нападений на украинцев. На днях в Гданьске мужчина напал на гражданина Украины и двух поляков, которых назвал "бандеровцами".
- Ранее во Вроцлаве группа мужчин напала на молодую украинскую пару, услышав украинскую речь. Подозреваемые в том нападении были взяты под стражу на три месяца.
- В МВД Польши заявили, что подобные преступления будут встречать жесткую реакцию правоохранительных органов, а премьер-министр Дональд Туск призвал президента Кароля Навроцкого публично отреагировать на волну нападений.
- Посол Украины в Польше Василий Боднар ранее отмечал, что случаи агрессии в отношении украинцев происходили и раньше, однако украинцы всё чаще фиксируют такие инциденты и защищают свои права законным путём.
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Але Москва сказала - винуваті бандерівці - і польські рагулі (тільки рагулі а не поляки, в Польщі повно розумних людей, не забуваймо) радо повторили.
Протверезів і процесор перезавантажився...
П.С.
В поліцейському відділку вигукував "Слава Україні" і "Батько наш Бандера..."