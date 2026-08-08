РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
39307 посетителей онлайн
Новости Избиение украинцев в Польше
5 321 11

Нападение с оскорблениями и угрозами в адрес украинцев в Кракове: мужчина сдался полиции

Нападавший на украинцев в Кракове сдался полиции

В Кракове ( Польша ) 39-летний мужчина, который в среду грубо оскорблял двух граждан Украины, самостоятельно явился в полицейский участок и был задержан.

Об этом в субботу сообщила сержант Эльжбета Знаховская-Битнар из пресс-службы краковской полиции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сам явился в участок

По ее словам, полицейские проводят расследование по статье "оскорбления на национальной почве", которая карается Уголовным кодексом лишением свободы на срок до трех лет.

Она сообщила, что 39-летний житель Кракова сам явился в полицейский участок в пятницу около 19:00.

Отмечается, что он задержан, продолжаются полицейские мероприятия, после чего его доставят в прокуратуру, где ему могут предъявить обвинение.

Читайте также: В польском Гданьске избили людей, приняв их за украинцев: консульство отреагировало

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в польском Кракове полиция расследует очередной инцидент, в ходе которого мужчина угрожал и оскорблял двух граждан Украины

В Генеральном консульстве Украины в Кракове призвали польские правоохранительные органы всесторонне расследовать инцидент и дать надлежащую правовую оценку действиям нападавшего.

Смотрите также: Дважды ударил по голове деревянной тростью: в Польше задержан 76-летний нападавший на украинку. ФОТО

  • Напомним, ранее Цензор.НЕТ писал, что в последнее время в Польше произошло несколько резонансных нападений на украинцев. На днях в Гданьске мужчина напал на гражданина Украины и двух поляков, которых назвал "бандеровцами".
  • Ранее во Вроцлаве группа мужчин напала на молодую украинскую пару, услышав украинскую речь. Подозреваемые в том нападении были взяты под стражу на три месяца.
  • В МВД Польши заявили, что подобные преступления будут встречать жесткую реакцию правоохранительных органов, а премьер-министр Дональд Туск призвал президента Кароля Навроцкого публично отреагировать на волну нападений.
  • Посол Украины в Польше Василий Боднар ранее отмечал, что случаи агрессии в отношении украинцев происходили и раньше, однако украинцы всё чаще фиксируют такие инциденты и защищают свои права законным путём.

Автор: 

нападение (2395) Польша (9698) украинцы (2943)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Прикольніше за все у цій польській істерії той факт що Степан Бандера у роки обопільних етнічних чисток сидів у Заксенхаузені і жодного стосунку ні до керівництва збройним українським спротивом, ні до власне етнічних чисток не мав.
Але Москва сказала - винуваті бандерівці - і польські рагулі (тільки рагулі а не поляки, в Польщі повно розумних людей, не забуваймо) радо повторили.
показать весь комментарий
08.08.2026 20:34 Ответить
+11
Явка з повинною !
Протверезів і процесор перезавантажився...
П.С.
В поліцейському відділку вигукував "Слава Україні" і "Батько наш Бандера..."
показать весь комментарий
08.08.2026 20:31 Ответить
+6
На днях навроцький виступав перед виборцями то сказав що безпека Європи залежить від Польщі. Тобто, що Польща забезпечує безпеку в ЄС. Це мабуть ті 4 винищувачі (два F16 і два f35) які не змогли збити одну рашистську ракету, яка поролетівши 90 км сама впала неподалік села і яку знайшла мешканка того села, гарантують Європі мир і спокій.
показать весь комментарий
08.08.2026 21:34 Ответить

Загрузка...

 
 