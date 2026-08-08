Напад з образами та погрозами на адресу українців у Кракові: чоловік здався поліції
У Кракові в Польщі 39-річний чоловік, який у середу грубо ображав двох громадян України, самостійно з’явився до поліцейського відділку і був затриманий.
Про це повідомила в суботу сержант Ельжбета Знаховська-Битнар із пресслужби краківської поліції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.
Сам з’явився до відділку
За її словами, поліцейські заходи проводяться за статтею "образи на національному ґрунті", що карається Кримінальним кодексом позбавленням волі на строк до трьох років.
Вона повідомила, що 39-річний мешканець Кракова сам з’явився до поліцейського відділку у п'ятницю близько 19:00.
Зазначається, що його затримано, тривають поліцейські заходи, після чого його доставлять до прокуратури, де йому можуть висунути обвинувачення.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що у польському Кракові поліція розслідує черговий інцидент, під час якого чоловік погрожував та ображав двох громадян України.
У Генеральному консульстві України в Кракові закликали польські правоохоронні органи всебічно розслідувати подію та дати належну правову оцінку діям нападника.
- Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ писав, що останнім часом у Польщі сталося кілька резонансних нападів на українців. Днями у Гданську чоловік напав на громадянина України та двох поляків, яких назвав "бандерівцями".
- Раніше у Вроцлаві група чоловіків атакувала молоду українську пару, почувши українську мову. Підозрюваних у тому нападі взяли під варту на три місяці.
- У МВС Польщі заявили, що подібні злочини отримуватимуть жорстку реакцію правоохоронних органів, а прем'єр-міністр Дональд Туск закликав президента Кароля Навроцького публічно відреагувати на хвилю нападів.
- Посол України у Польщі Василь Боднар раніше зазначав, що випадки агресії щодо українців траплялися й раніше, однак українці дедалі частіше фіксують такі інциденти та захищають свої права у правовий спосіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але Москва сказала - винуваті бандерівці - і польські рагулі (тільки рагулі а не поляки, в Польщі повно розумних людей, не забуваймо) радо повторили.
Протверезів і процесор перезавантажився...
П.С.
В поліцейському відділку вигукував "Слава Україні" і "Батько наш Бандера..."