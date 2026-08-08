Напад з образами та погрозами на адресу українців у Кракові: чоловік здався поліції

У Кракові в Польщі 39-річний чоловік, який у середу грубо ображав двох громадян України, самостійно з’явився до поліцейського відділку і був затриманий.

Про це повідомила в суботу сержант Ельжбета Знаховська-Битнар із пресслужби краківської поліції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.

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Сам з’явився до відділку

За її словами, поліцейські заходи проводяться за статтею "образи на національному ґрунті", що карається Кримінальним кодексом позбавленням волі на строк до трьох років.

Вона повідомила, що 39-річний мешканець Кракова сам з’явився до поліцейського відділку у п'ятницю близько 19:00.

Зазначається, що його затримано, тривають поліцейські заходи, після чого його доставлять до прокуратури, де йому можуть висунути обвинувачення.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що у польському Кракові поліція розслідує черговий інцидент, під час якого чоловік погрожував та ображав двох громадян України.

У Генеральному консульстві України в Кракові закликали польські правоохоронні органи всебічно розслідувати подію та дати належну правову оцінку діям нападника.

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