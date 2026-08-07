У Кракові розслідують черговий напад із образами та погрозами на адресу українців, - ЗМІ
У польському Кракові поліція розслідує черговий інцидент, під час якого чоловік, за попередніми даними, погрожував та ображав двох громадян України. Потерпілі вже звернулися до правоохоронців із відповідною заявою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Wirtualna Polska.
Інцидент стався 5 серпня поблизу одного з магазинів на вулиці Полонійній. На відео, яке поширилося в інтернеті, видно, як чоловік агресивно поводиться щодо двох українців. Помітивши, що його знімають на камеру, він починає кричати, лаятися та кидається за одним із них.
У поліції Кракова підтвердили, що за заявою потерпілих вже тривають слідчі дії.
"На жінку напав невідомий їй чоловік. Він, як стверджується, погрожував їй, обзивав, а також штовхнув або вдарив її, що видно на відеозаписі. Вона не зазнала жодних ушкоджень", – повідомила представниця міської поліції Анна Волак-Громала.
Правоохоронці наголошують, що остаточну правову кваліфікацію події ще не визначили. Після аналізу всіх матеріалів слідчі вирішать, чи йдеться про напад, чи про злочин, пов'язаний із розпалюванням ненависті.
- Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ писав, що останнім часом у Польщі сталося кілька резонансних нападів на українців. Днями у Гданську чоловік напав на громадянина України та двох поляків, яких назвав "бандерівцями".
- Раніше у Вроцлаві група чоловіків атакувала молоду українську пару, почувши українську мову. Підозрюваних у тому нападі взяли під варту на три місяці.
- У МВС Польщі заявили, що подібні злочини отримуватимуть жорстку реакцію правоохоронних органів, а прем'єр-міністр Дональд Туск закликав президента Кароля Навроцького публічно відреагувати на хвилю нападів.
- Посол України у Польщі Василь Боднар раніше зазначав, що випадки агресії щодо українців траплялися й раніше, однак українці дедалі частіше фіксують такі інциденти та захищають свої права у правовий спосіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль