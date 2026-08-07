У Кракові розслідують черговий напад із образами та погрозами на адресу українців, - ЗМІ

У польському Кракові поліція розслідує черговий інцидент, під час якого чоловік, за попередніми даними, погрожував та ображав двох громадян України. Потерпілі вже звернулися до правоохоронців із відповідною заявою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Wirtualna Polska.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Інцидент стався 5 серпня поблизу одного з магазинів на вулиці Полонійній. На відео, яке поширилося в інтернеті, видно, як чоловік агресивно поводиться щодо двох українців. Помітивши, що його знімають на камеру, він починає кричати, лаятися та кидається за одним із них.

У поліції Кракова підтвердили, що за заявою потерпілих вже тривають слідчі дії.

"На жінку напав невідомий їй чоловік. Він, як стверджується, погрожував їй, обзивав, а також штовхнув або вдарив її, що видно на відеозаписі. Вона не зазнала жодних ушкоджень", – повідомила представниця міської поліції Анна Волак-Громала.

Правоохоронці наголошують, що остаточну правову кваліфікацію події ще не визначили. Після аналізу всіх матеріалів слідчі вирішать, чи йдеться про напад, чи про злочин, пов'язаний із розпалюванням ненависті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція Польщі назвала причину бійки, під час якої побили трьох українців у Любуському воєводстві