В Кракове расследуют очередное нападение с оскорблениями и угрозами в адрес украинцев, - СМИ

В польском Кракове полиция расследует очередной инцидент, в ходе которого мужчина, по предварительным данным, угрожал и оскорблял двух граждан Украины. Потерпевшие уже обратились в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Wirtualna Polska.

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Инцидент произошел 5 августа возле одного из магазинов на улице Полонийной. На видео, которое распространилось в интернете, видно, как мужчина агрессивно ведет себя по отношению к двум украинцам. Заметив, что его снимают на камеру, он начинает кричать, ругаться и бросается за одним из них.

В полиции Кракова подтвердили, что по заявлению потерпевших уже ведутся следственные действия.

"На женщину напал неизвестный ей мужчина. Он, как утверждается, угрожал ей, обзывал, а также толкнул или ударил ее, что видно на видеозаписи. Она не получила никаких повреждений", — сообщила представительница городской полиции Анна Волак-Громала.

Правоохранители отмечают, что окончательная правовая квалификация происшествия еще не определена. После анализа всех материалов следователи решат, речь идет о нападении или о преступлении, связанном с разжиганием ненависти.

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