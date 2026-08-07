В Кракове расследуют очередное нападение с оскорблениями и угрозами в адрес украинцев, - СМИ
В польском Кракове полиция расследует очередной инцидент, в ходе которого мужчина, по предварительным данным, угрожал и оскорблял двух граждан Украины. Потерпевшие уже обратились в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Wirtualna Polska.
Инцидент произошел 5 августа возле одного из магазинов на улице Полонийной. На видео, которое распространилось в интернете, видно, как мужчина агрессивно ведет себя по отношению к двум украинцам. Заметив, что его снимают на камеру, он начинает кричать, ругаться и бросается за одним из них.
В полиции Кракова подтвердили, что по заявлению потерпевших уже ведутся следственные действия.
"На женщину напал неизвестный ей мужчина. Он, как утверждается, угрожал ей, обзывал, а также толкнул или ударил ее, что видно на видеозаписи. Она не получила никаких повреждений", — сообщила представительница городской полиции Анна Волак-Громала.
Правоохранители отмечают, что окончательная правовая квалификация происшествия еще не определена. После анализа всех материалов следователи решат, речь идет о нападении или о преступлении, связанном с разжиганием ненависти.
- Напомним, ранее Цензор.НЕТ писал, что в последнее время в Польше произошло несколько резонансных нападений на украинцев. На днях в Гданьске мужчина напал на гражданина Украины и двух поляков, которых назвал "бандеровцами".
- Ранее во Вроцлаве группа мужчин напала на молодую украинскую пару, услышав украинскую речь. Подозреваемые в том нападении были взяты под стражу на три месяца.
- В МВД Польши заявили, что подобные преступления будут встречать жесткую реакцию правоохранительных органов, а премьер-министр Дональд Туск призвал президента Кароля Навроцкого публично отреагировать на волну нападений.
- Посол Украины в Польше Василий Боднар ранее отмечал, что случаи агрессии в отношении украинцев происходили и раньше, однако украинцы все чаще фиксируют такие инциденты и защищают свои права законным путем.
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