У Польщі судять трьох поляків за жорстоке побиття українця

У польському Радомі розпочався судовий процес у справі про жорстоке побиття громадянина України. Перед судом постали троє поляків, яких обвинувачують у причетності до нападу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Onet.

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Інцидент стався 19 грудня 2025 року в одному з житлових районів Радома.

41-річний громадянин України Юрій Л. опинився в магазині після звинувачення у крадіжці пива. Продавчині зачинили чоловіка всередині та вимагали відшкодування. Після цього вони розповіли про ситуацію знайомому, який зібрав групу людей.

Чоловіки напали на українця на вулиці та жорстоко його побили.

За даними прокуратури, під час нападу вони вигукували образливі гасла на адресу українця та вимагали, щоб він повертався до України.

Серед обвинувачених - колишній боєць ММА

Одним із обвинувачених є колишній боєць ММА Алекс Р.

За версією слідства, він бив українця ногами в голову, створивши безпосередню загрозу його життю та здоров'ю.

Після нападу потерпілий отримав тяжкі травми голови. Через два дні його стан погіршився, тому чоловіка доправили до лікарні в Радомі. Там йому зробили операцію, після чого він перебував у відділенні інтенсивної терапії.

Алекс Р. визнав провину. На час досудового розслідування його взяли під варту. За інкримінованим злочином йому може загрожувати від 3 до 20 років ув'язнення.

Прокуратура повідомила, що правоохоронцям не вдалося встановити особи інших учасників побиття.

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Обвинувальний акт у справі направили до суду ще у квітні. Нині судовий процес уже триває.

Продавчині також опинилися на лаві підсудних

У цій же справі обвинувачення висунули двом продавчиням – Марті У. та Анні Г.

За даними слідства, жінки зачинили українця в магазині та вимагали від нього 1000 злотих, погрожуючи зверненням до поліції через нібито крадіжки продуктів.

У результаті чоловік передав їм понад 500 злотих.

Обидві жінки визнали свою провину. За висунутими їм обвинуваченнями може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

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