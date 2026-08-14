Две женщины агрессивно вели себя по отношению к украинцам в Познани: полиция расследует инцидент. ВИДЕО

В Польше полиция расследует обстоятельства инцидента в Познани, когда две агрессивные женщины напали на украинцев с оскорблениями.

Об этом сообщает Onet, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, в сети появилось видео, на котором видно агрессивное поведение двух женщин по отношению к гражданам Украины. По информации полиции, инцидент произошел примерно в 0:20 в ночь с 12 на 13 августа перед рестораном.

Сотрудники полицейского участка "Познань-Старый Город" уже связались с менеджером заведения, перед которым произошел инцидент. Сегодня он должен явиться в участок и официально сообщить полиции о случившемся.

Смотрите также: В Варшаве украинской девочке-подростку выбили два передних зуба из-за ее акцента. ВИДЕО

Расследование продолжается

Правоохранители уже приступили к установлению лиц, причастных к инциденту. На данном этапе полиция пока не сообщает о возможных обвинениях и о том, был ли кто-либо задержан.

Установление точного хода инцидента и всех причастных лиц будет иметь решающее значение для раскрытия дела. Полиция также проанализирует имеющиеся видеозаписи. Расследование дела продолжается.

Читайте: В Польше судят троих поляков за жестокое избиение украинца