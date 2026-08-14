Две женщины агрессивно вели себя по отношению к украинцам в Познани: полиция расследует инцидент. ВИДЕО
В Польше полиция расследует обстоятельства инцидента в Познани, когда две агрессивные женщины напали на украинцев с оскорблениями.
Об этом сообщает Onet, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в сети появилось видео, на котором видно агрессивное поведение двух женщин по отношению к гражданам Украины. По информации полиции, инцидент произошел примерно в 0:20 в ночь с 12 на 13 августа перед рестораном.
Сотрудники полицейского участка "Познань-Старый Город" уже связались с менеджером заведения, перед которым произошел инцидент. Сегодня он должен явиться в участок и официально сообщить полиции о случившемся.
Расследование продолжается
Правоохранители уже приступили к установлению лиц, причастных к инциденту. На данном этапе полиция пока не сообщает о возможных обвинениях и о том, был ли кто-либо задержан.
Установление точного хода инцидента и всех причастных лиц будет иметь решающее значение для раскрытия дела. Полиция также проанализирует имеющиеся видеозаписи. Расследование дела продолжается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль