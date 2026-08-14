В Варшаве украинской девочке-подростку выбили два передних зуба из-за ее акцента. ВИДЕО

В Варшаве украинская девочка-подросток лишилась двух передних зубов в результате удара, нанесенного во время конфликта с группой взрослых поляков. Ее мать утверждает, что ссора возникла после того, как поляки услышали украинский акцент подростков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об инциденте пишет NEXTA Polska, которая опубликовала рассказ матери пострадавшей.

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Конфликт начался после разговора в парке

По словам женщины, ее дочь вместе с другими подростками в возрасте примерно 15–16 лет находилась в парке, когда к ним подошла группа поляков старше 30 лет.

Взрослые спросили, есть ли у подростков сигареты. Те ответили на польском, что не курят. Мать пострадавшей утверждает, что после этого поляки обратили внимание на их акцент, и начался спор.

"Полякам не понравился акцент, с которым дети им ответили, после чего между ними возникла стычка", — рассказала женщина.

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Девушка лишилась двух передних зубов

По словам матери, во время конфликта одна из полячек выхватила телефон у ее дочери и ударила девушку по лицу. В результате удара украинка потеряла два передних зуба.

Женщина сообщила, что обратилась с заявлением в полицию. По ее словам, личности нападавших пока не установлены.

В то же время официального подтверждения изложенных матерью обстоятельств пока нет. Польские правоохранительные органы публично этот случай не комментировали, поэтому мотив нападения и другие детали происшествия пока основываются на показаниях матери потерпевшей.

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