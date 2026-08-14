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Новости Видео Избиение украинцев в Польше
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В Варшаве украинской девочке-подростку выбили два передних зуба из-за ее акцента. ВИДЕО

В Варшаве украинская девочка-подросток лишилась двух передних зубов в результате удара, нанесенного во время конфликта с группой взрослых поляков. Ее мать утверждает, что ссора возникла после того, как поляки услышали украинский акцент подростков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об инциденте пишет NEXTA Polska, которая опубликовала рассказ матери пострадавшей.

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Конфликт начался после разговора в парке

По словам женщины, ее дочь вместе с другими подростками в возрасте примерно 15–16 лет находилась в парке, когда к ним подошла группа поляков старше 30 лет.

Взрослые спросили, есть ли у подростков сигареты. Те ответили на польском, что не курят. Мать пострадавшей утверждает, что после этого поляки обратили внимание на их акцент, и начался спор.

"Полякам не понравился акцент, с которым дети им ответили, после чего между ними возникла стычка", — рассказала женщина.

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Девушка лишилась двух передних зубов

По словам матери, во время конфликта одна из полячек выхватила телефон у ее дочери и ударила девушку по лицу. В результате удара украинка потеряла два передних зуба.

Женщина сообщила, что обратилась с заявлением в полицию. По ее словам, личности нападавших пока не установлены.

В то же время официального подтверждения изложенных матерью обстоятельств пока нет. Польские правоохранительные органы публично этот случай не комментировали, поэтому мотив нападения и другие детали происшествия пока основываются на показаниях матери потерпевшей.

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Топ комментарии
+21
Навроцький випустив польського демона. Тепер його спинити буде важко.
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14.08.2026 12:01 Ответить
+18
Тікайте з пшецького свинарника,українці. Нехай їхня економіка загнеться. Або чиніть активний спротив. Адже пшецьке гівно спокою не дасть.
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14.08.2026 12:08 Ответить
+18
Знову питання до МЗС, чому випадки, котрі вже виходять за межі не винесено до міжнародної спільноти, чому про фашизм поляків не говорять на кожній міжнародній зустрічі? Світ має знати своїх героїв. На рівні кацапсиану їх потрібно ставити.
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14.08.2026 12:15 Ответить

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