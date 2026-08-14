У Варшаві українській підлітці вибили два передні зуби через її акцент. ВIДЕО

У Варшаві українська дівчина-підліток втратила два передні зуби після удару під час конфлікту з групою дорослих поляків. Її мати стверджує, що суперечка виникла після того, як поляки почули український акцент підлітків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про інцидент пише NEXTA Polska, яка оприлюднила розповідь матері постраждалої.

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Конфлікт почався після розмови у парку

За словами жінки, її донька разом з іншими підлітками віком приблизно 15–16 років перебувала у парку, коли до них підійшла група поляків віком понад 30 років.

Дорослі запитали, чи мають підлітки сигарети. Ті відповіли польською, що не палять. Мати постраждалої стверджує, що після цього поляки звернули увагу на їхній акцент і почалася суперечка.

"Полякам не сподобався акцент, з яким діти їм відповіли, після чого між ними виникла сутичка", – розповіла жінка.

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Дівчина втратила два передні зуби

За словами матері, під час конфлікту одна з польок вихопила телефон у її доньки та вдарила дівчину в обличчя. Внаслідок удару українка втратила два передні зуби.

Жінка повідомила, що звернулася із заявою до поліції. За її словами, нападників наразі не встановили.

Водночас офіційного підтвердження викладених матір’ю обставин наразі немає. Польські правоохоронні органи публічно цей випадок не коментували, тому мотив нападу та інші деталі події поки ґрунтуються на свідченнях матері потерпілої.

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