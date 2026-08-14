Дві жінки агресивно поводилися щодо українців у Познані: поліція розслідує інцидент. ВIДЕО

У Польщі поліція розслідує обставини інциденту у Познані, коли дві агресивні жінки напали з образами на українців.

Про це повідомляє Onet, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, у мережі з'явилося відео, на якому видно агресивну поведінку двох жінок щодо громадян України. За інформацією поліції, інцидент стався приблизно о 0:20 у ніч із 12 на 13 серпня перед рестораном.

Співробітники поліцейського відділку Познань-Старе Місто вже зв’язалися з менеджером закладу, перед яким стався інцидент. Сьогодні він має з’явитися у відділку та офіційно повідомити поліцію про подію.

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Розслідування триває

Правоохоронці вже розпочали встановлення осіб, які брали участь в інциденті. На цьому етапі поліція ще не повідомляє про можливі обвинувачення та чи було когось затримано.

Визначення точного перебігу інциденту та всіх причетних осіб матиме вирішальне значення для розкриття справи. Поліція також проаналізує наявні відеозаписи. Розслідування справи триває.

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