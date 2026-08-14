Двох жінок, які напали з образами на українських чоловіків у Познані, затримали. ВIДЕО (доповнено)

У польському Познані дві жінки накинулися з образами на двох українців, бо їм не сподобалося, що чоловіки розмовляли українською та російською мовами. Їх уже затримала поліція.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кервінський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Затримання учасниць конфлікту

Оновлено 20:20. Кервінський уточнив, що другу жінку також затримала поліція Познані у п'ятницю.

Польська поліція затримала одну з учасниць конфлікту у місті Познань, під час якого дві жінки агресивно поводилися щодо чоловіків з України. Особу другої фігурантки поліція також встановила.

"Нульова толерантність до агресії та ненависті!", — наголосив глава МВС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Варшаві українській підлітці вибили два передні зуби через її акцент. ВIДЕО

Деталі конфлікту

Відомо, що інцидент стався у ніч з 12 на 13 серпня біля ресторану на пішохідній вулиці у Старому місті Познані, повідомляють польські видання Onet та Wirtualna Polska.

На відео, що потрапило в мережу, видно, як дві польські жінки ображають та намагаються фізично атакувати двох чоловіків. Одна з жінок вигукує образи, адресовані чоловікам, а потім плює на одного з них і отримує плювок у відповідь. Далі вона намагається перекинути на чоловіків ресторанну парасолю, а потім — б'є одного з них по голові. До неї приєднується ще одна жінка, і згодом котрась з них кидає у чоловіків землю з квіткового горщика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У польській опозиції вимагають заблокувати імпорт перероблених продуктів з України

Що розповів очевидець?

Як розповів користувач соціальних мереж з ніком Богдан Угринчук, який виклав відео, інцидент стався біля українського ресторану у Познані, де він працює. За його словами, він спілкувався з групою відвідувачів на вулиці, розмова велася українською та російською мовами.

Це почула польська жінка, й почала вигукувати образи. Як стверджує Угринчук, доки він викликав поліцію, жінка намагалася бити присутніх та завдавати збитків закладу.

Раніше в поліції Познані повідомили виданню Wirtualna Polska, що правоохоронці зв'язалися з менеджером ресторану, поруч з яким стався конфлікт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі судять трьох поляків за жорстоке побиття українця