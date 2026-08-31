В Лодзи двое поляков напали на 15-летнего украинца из-за его национальности: подозреваемых задержали
В польском городе Лодзь задержали двух мужчин, подозреваемых в нападении на 15-летнего украинца из-за его национальности. На подростка напали в конце июня в зоне отдыха Ставки Стефанского.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление полиции города Лодзь, пишут польские СМИ, в том числе RMF24.
Напали, когда подросток вышел из воды
По данным польской полиции, инцидент начался со словесной перепалки между двумя группами отдыхающих, но впоследствии перерос в насилие.
15-летний украинец вышел из воды и направлялся к своим вещам, которые оставил у дерева. В этот момент на него напали незнакомые мужчины.
Правоохранители отмечают, что причиной нападения стала национальность подростка. Свидетели сразу сообщили о происшествии в полицию.
Одному из подозреваемых - 17 лет
Первого подозреваемого задержали 20 августа. Им оказался 17-летний гражданин Польши. Он признал свое участие в инциденте, однако заявил, что расскажет об обстоятельствах происшествия только в присутствии прокурора.
Второго фигуранта – 24-летнего мужчину – сотрудники уголовного отдела Областного управления полиции в Лодзи задержали 28 августа.
По информации правоохранителей, старший подозреваемый совершил преступление в условиях рецидива, поэтому ему может грозить более суровое наказание.
Угрожает до пяти лет лишения свободы
Обоим задержанным предъявили обвинение в избиении на национальной почве. Польские правоохранители также квалифицировали инцидент как хулиганские действия.
За это преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль