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Новости Избиение украинцев в Польше
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В Лодзи двое поляков напали на 15-летнего украинца из-за его национальности: подозреваемых задержали

В Лодзи двое поляков избили 15-летнего украинца из-за его национальности

В польском городе Лодзь задержали двух мужчин, подозреваемых в нападении на 15-летнего украинца из-за его национальности. На подростка напали в конце июня в зоне отдыха Ставки Стефанского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление полиции города Лодзь, пишут польские СМИ, в том числе RMF24.

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Напали, когда подросток вышел из воды

По данным польской полиции, инцидент начался со словесной перепалки между двумя группами отдыхающих, но впоследствии перерос в насилие.

15-летний украинец вышел из воды и направлялся к своим вещам, которые оставил у дерева. В этот момент на него напали незнакомые мужчины.

Правоохранители отмечают, что причиной нападения стала национальность подростка. Свидетели сразу сообщили о происшествии в полицию.

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Одному из подозреваемых - 17 лет

Первого подозреваемого задержали 20 августа. Им оказался 17-летний гражданин Польши. Он признал свое участие в инциденте, однако заявил, что расскажет об обстоятельствах происшествия только в присутствии прокурора.

Второго фигуранта – 24-летнего мужчину – сотрудники уголовного отдела Областного управления полиции в Лодзи задержали 28 августа.

По информации правоохранителей, старший подозреваемый совершил преступление в условиях рецидива, поэтому ему может грозить более суровое наказание.

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Угрожает до пяти лет лишения свободы

Обоим задержанным предъявили обвинение в избиении на национальной почве. Польские правоохранители также квалифицировали инцидент как хулиганские действия.

За это преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

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избиение (9999) Ксенофобия (162) подростки (556) Польша (9766) украинцы (2972)
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Топ комментарии
+6
Навроцький, в погоні за владою, розпалив шовіністичні настрої в суспільстві, а зараз не знає, що з цим робить...
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31.08.2026 10:56 Ответить
+5
Навроцького ж не затримають. Хоча все це - його вина.
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31.08.2026 10:54 Ответить
+4
це що тобі, свині якісь? це взагалі то люди, і не можна просто так людей саджати в клітку і везти кудись. якщо для тебе це нормально, то роблю висновок що ти з рашки, північної кореї, або з будь-якого іншого авторитарного режиму, де людська гідність та базові права не мають жодної цінності.
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31.08.2026 11:04 Ответить

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