После "лекции о Волыни" в Польше избили трех молодых украинцев: нападающих было восемь

В польском Радоме группа из восьми человек напала на трех 20-летних украинцев после ссоры, в ходе которой 34-летний поляк заговорил с ними о Волынской трагедии. Пострадавшие получили травмы головы и лица.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об обстоятельствах нападения пишут польские СМИ, в том числе и Onet.

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Позвал прохожих, сказав им, что перед ними украинцы

Инцидент произошел 2 августа между 5:00 и 6:00 на улице Мальчевского в Радоме, однако о нем стало известно лишь через несколько недель.

По данным прокуратуры, 34-летний житель Люблина Томаш Г. приехал в город на свадьбу. После торжества он встретил на улице троих молодых украинцев и начал расспрашивать их о происхождении.

"Произошла ссора. Однако ему что-то не понравилось в том, как они ему отвечали. Они, в свою очередь, рассказали, что он хотел прочитать им лекцию о Волыни", — рассказал прокурор Цезарий Ольтажевский.

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После ссоры мужчина обратился к трем или четырем молодым людям, находившимся на другой стороне улицы, и сказал им, что перед ними украинцы.

"На эти слова те отреагировали очень бурно, и началось нападение", — отметил прокурор.

Впоследствии к избиению присоединились другие люди. В общей сложности, по данным следствия, украинцев избивали восемь человек.

Все трое пострадавших получили телесные повреждения, преимущественно в области головы и лица. Степень тяжести травм должен определить судебно-медицинский эксперт.

Одного из нападавших задержали, остальных разыскивают

После избиения Томаш Г. покинул место происшествия на такси. Впоследствии полиция установила его личность и доставила в прокуратуру.

Мужчине предъявили обвинение в применении насилия или незаконных угроз по дискриминативным мотивам, а также в участии в драке или избиении.

По данным прокуратуры, подозреваемый признал вину и дал подробные показания. Он также подтвердил, что во время нападения находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд применил к мужчине меру пресечения в виде полицейского надзора. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Других участников нападения польские правоохранители продолжают разыскивать. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения, однако установление личностей нападавших затрудняется тем, что задержанный, по его словам, не был с ними знаком.

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Что предшествовало?

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что двое несовершеннолетних украинцев в польском Быдгоще подверглись нападению со стороны взрослых из-за общения на украинском языке. Воеводская полиция сообщила о задержании двух человек, причастных к нападению.

В польской Познани две женщины набросились с оскорблениями на двух украинцев, потому что им не понравилось, что мужчины разговаривали на украинском и русском языках. Их уже задержала полиция.

В Варшаве украинская девушка-подросток потеряла два передних зуба после удара во время конфликта с группой взрослых поляков. Ее мать утверждает, что спор возник после того, как поляки услышали украинский акцент подростков.

Напомним, 26 июля во Вроцлаве группа мужчин напала на молодую украинскую пару после того, как услышала, как они говорят на украинском языке. По данным СМИ, нападавшие преследовали пострадавших после выхода из магазина, а мотивом агрессии стал их акцент.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после жестокого нападения на украинскую пару во Вроцлаве обратился к президенту Каролю Навроцкому с призывом не молчать.

Кроме того, в Польше задержан 63-летний житель гмины Лешноволя недалеко от Варшавы, которого подозревают в оскорблениях и угрозах соседям — гражданам Украины — из-за их национальности.

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