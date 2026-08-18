Туск назвал нападение на украинских детей в Быдгоще "антипольским актом": подозреваемых уже задержали
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал "антипольским актом" нападение на двух украинских детей в Быдгоще, которые, по данным украинского консульства, подверглись агрессии из-за того, что разговаривали на украинском языке. Полиция уже задержала 46-летнюю женщину и 34-летнего мужчину, которые могут быть причастны к инциденту.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Onet.
"Нападение на детей - это антипольское действие"
Туск затронул тему нападения во время заседания польского правительства. Он подчеркнул, что независимо от дискуссий вокруг отношений Польши и Украины агрессия против детей недопустима.
"Независимо от того, что некоторые думают об Украине, мы знаем о последних событиях, мы знаем, что не все - ни со стороны Украины, ни со стороны Польши - в порядке, мы это осознаем, но нападение на детей - это антипольское действие", - заявил польский премьер.
По его словам, поляки всегда гордились своим отношением к собственным детям и детям, ищущим убежища в Польше.
Туск также публично обратился к нападавшим, которых на тот момент разыскивала полиция, и призвал их добровольно сдаться правоохранительным органам.
"До конца недели вас задержат. Для вас будет гораздо лучше, если вы обратитесь в полицию ещё сегодня", - заявил он.
Детей атаковали из-за украинского языка
- Напомним, инцидент произошел 14 августа на детской площадке возле железнодорожного вокзала Быдгоща. Пострадали 14-летняя девочка и ее 12-летний брат. По информации Генерального консульства Украины в Гданьске, агрессия началась из-за того, что дети разговаривали между собой на украинском языке. Взрослые оскорбляли и угрожали им, после чего прибегли к физическому насилию. Детям выкручивали руки, а игрушечный дрон мальчика сломали и бросили в него обломками. Физическому здоровью брата и сестры ничего не угрожает, однако они пережили сильный эмоциональный стресс. Впоследствии воеводская полиция в Быдгоще сообщила о задержании 46-летней женщины и 34-летнего мужчины, которых проверяют на причастность к нападению. Следственные действия продолжаются.
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Не чув, щоб хтось, крім поляків, робив таке.
А викручування дітям рук та ломання іграшок-чисто фашистський вчинок.