Туск назвал нападение на украинских детей в Быдгоще "антипольским актом": подозреваемых уже задержали

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал "антипольским актом" нападение на двух украинских детей в Быдгоще, которые, по данным украинского консульства, подверглись агрессии из-за того, что разговаривали на украинском языке. Полиция уже задержала 46-летнюю женщину и 34-летнего мужчину, которые могут быть причастны к инциденту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Onet.

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"Нападение на детей - это антипольское действие"

Туск затронул тему нападения во время заседания польского правительства. Он подчеркнул, что независимо от дискуссий вокруг отношений Польши и Украины агрессия против детей недопустима.

"Независимо от того, что некоторые думают об Украине, мы знаем о последних событиях, мы знаем, что не все - ни со стороны Украины, ни со стороны Польши - в порядке, мы это осознаем, но нападение на детей - это антипольское действие", - заявил польский премьер.

По его словам, поляки всегда гордились своим отношением к собственным детям и детям, ищущим убежища в Польше.

Туск также публично обратился к нападавшим, которых на тот момент разыскивала полиция, и призвал их добровольно сдаться правоохранительным органам.

"До конца недели вас задержат. Для вас будет гораздо лучше, если вы обратитесь в полицию ещё сегодня", - заявил он.

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Детей атаковали из-за украинского языка