Туск назвав напад на українських дітей у Бидгощі "антипольською дією": підозрюваних уже затримали
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав "антипольською дією" напад на двох українських дітей у Бидгощі, які, за даними українського консульства, зазнали агресії через те, що розмовляли українською. Поліція вже затримала 46-річну жінку та 34-річного чоловіка, які можуть бути причетними до інциденту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Onet.
"Напад на дітей – це антипольська дія"
Туск порушив тему нападу під час засідання польського уряду. Він наголосив, що незалежно від дискусій навколо відносин Польщі та України агресія проти дітей є неприпустимою.
"Незалежно від того, що дехто думає про Україну, ми знаємо про останні події, ми знаємо, що не все – ані з української, ані з польської сторони – гаразд, ми це усвідомлюємо, але напад на дітей – це антипольська дія", – заявив польський прем'єр.
За його словами, поляки завжди пишалися ставленням до власних дітей та дітей, які шукали у Польщі притулку.
Туск також публічно звернувся до нападників, яких на той момент розшукувала поліція, та закликав їх добровільно здатися правоохоронцям.
"До кінця тижня вас затримають. Для вас буде набагато краще, якщо ви звернетеся до поліції ще сьогодні", – заявив він.
Дітей атакували через українську мову
- Нагадаємо, інцидент стався 14 серпня на дитячому майданчику поблизу залізничного вокзалу Бидгоща. Постраждали 14-річна дівчинка та її 12-річний брат. За інформацією Генерального консульства України у Гданську, агресія почалася через те, що діти розмовляли між собою українською мовою. Дорослі ображали та погрожували їм, після чого вдалися до фізичного насильства. Дітям викручували руки, а іграшковий дрон хлопчика зламали та кинули в нього уламками. Фізичному здоров'ю брата і сестри нічого не загрожує, однак вони пережили сильний емоційний стрес. Згодом воєводська поліція у Бидгощі повідомила про затримання 46-річної жінки та 34-річного чоловіка, яких перевіряють на причетність до нападу. Слідчі дії тривають.
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Не чув, щоб хтось, крім поляків, робив таке.
А викручування дітям рук та ломання іграшок-чисто фашистський вчинок.