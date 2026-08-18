Туск назвав напад на українських дітей у Бидгощі "антипольською дією": підозрюваних уже затримали

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав "антипольською дією" напад на двох українських дітей у Бидгощі, які, за даними українського консульства, зазнали агресії через те, що розмовляли українською. Поліція вже затримала 46-річну жінку та 34-річного чоловіка, які можуть бути причетними до інциденту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Onet.

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"Напад на дітей – це антипольська дія"

Туск порушив тему нападу під час засідання польського уряду. Він наголосив, що незалежно від дискусій навколо відносин Польщі та України агресія проти дітей є неприпустимою.

"Незалежно від того, що дехто думає про Україну, ми знаємо про останні події, ми знаємо, що не все – ані з української, ані з польської сторони – гаразд, ми це усвідомлюємо, але напад на дітей – це антипольська дія", – заявив польський прем'єр.

За його словами, поляки завжди пишалися ставленням до власних дітей та дітей, які шукали у Польщі притулку.

Туск також публічно звернувся до нападників, яких на той момент розшукувала поліція, та закликав їх добровільно здатися правоохоронцям.

"До кінця тижня вас затримають. Для вас буде набагато краще, якщо ви звернетеся до поліції ще сьогодні", – заявив він.

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Дітей атакували через українську мову