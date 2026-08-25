Після "лекції про Волинь" у Польщі побили трьох молодих українців: нападників було восьмеро

У польському Радомі група з восьми людей напала на трьох 20-річних українців після суперечки, під час якої 34-річний поляк почав говорити з ними про Волинську трагедію. Постраждалі дістали травми голови та обличчя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про обставини нападу пишуть польські ЗМІ, зокрема й Onet.

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Покликав перехожих, сказавши їм, що перед ними українці

Інцидент стався 2 серпня між 5:00 та 6:00 на вулиці Мальчевського у Радомі, однак відомо про нього стало лише через кілька тижнів.

За даними прокуратури, 34-річний житель Любліна Томаш Г. приїхав до міста на весілля. Після святкування він зустрів на вулиці трьох молодих українців і почав розпитувати їх про походження.

"Сталася суперечка. Однак йому щось не сподобалося в тому, як вони йому відповідали. Вони своєю чергою розповіли, що він хотів прочитати їм лекцію про Волинь", – розповів прокурор Цезарій Ольтажевський.

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Після суперечки чоловік звернувся до трьох або чотирьох молодиків, які перебували на іншому боці вулиці, та сказав їм, що перед ними українці.

"На ці слова ті відреагували дуже бурхливо, і почався напад", – зазначив прокурор.

Згодом до побиття приєдналися інші люди. Загалом, за даними слідства, українців били восьмеро осіб.

Усі троє постраждалих зазнали тілесних ушкоджень, переважно голови та обличчя. Ступінь тяжкості травм має визначити судово-медичний експерт.

Одного з нападників затримали, інших розшукують

Після побиття Томаш Г. залишив місце події на таксі. Згодом поліція встановила його особу та доставила до прокуратури.

Чоловікові висунули обвинувачення у застосуванні насильства або незаконних погроз із дискримінаційних мотивів, а також в участі у бійці або побитті.

За даними прокуратури, підозрюваний визнав провину та дав детальні свідчення. Він також підтвердив, що під час нападу перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Суд застосував до чоловіка запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Інших учасників нападу польські правоохоронці продовжують розшукувати. Слідчі вивчають записи камер відеоспостереження, однак встановлення нападників ускладнює те, що затриманий, за його словами, не був із ними знайомий.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що двоє неповнолітніх українців у польському Бидгощі зазнали нападу дорослих через спілкування українською мовою. Воєводська поліція повідомила про затримання двох осіб, причетних до нападу.

У польській Познані дві жінки накинулися з образами на двох українців, бо їм не сподобалося, що чоловіки розмовляли українською та російською мовами. Їх уже затримала поліція.

У Варшаві українська дівчина-підліток втратила два передні зуби після удару під час конфлікту з групою дорослих поляків. Її мати стверджує, що суперечка виникла після того, як поляки почули український акцент підлітків.

Нагадаємо, 26 липня у Вроцлаві група чоловіків напала на молоду українську пару після того, як почула їхню українську мову. За даними ЗМІ, нападники переслідували потерпілих після виходу з магазину, а мотивом агресії став їхній акцент.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після жорстокого нападу на українську пару у Вроцлаві звернувся до президента Кароля Навроцького із закликом не мовчати.

Крім того, у Польщі затримано 63-річного мешканця гміни Лешноволя поблизу Варшави, якого підозрюють в образах та погрозах сусідам - громадянам України через їхню національність.

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