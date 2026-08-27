Во Вроцлаве депутаты поссорились из-за резолюции о нападениях на украинцев: звучали заявления о "неблагодарности" и призывы отправить мужчин обратно в Украину
В городском совете Вроцлава разгорелась острая дискуссия во время рассмотрения резолюции против насилия на национальной почве. В ходе дискуссии депутаты упоминали как нападения на украинцев, так и преступления, совершенные гражданами Украины, а представители партии "Право и справедливость" заговорили о "неблагодарности" украинцев и возвращении в Украину мужчин призывного возраста.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о ходе заседания городского совета пишет польское издание Onet.
Резолюцию подготовили после ряда нападений
Проект документа внесла группа депутатов "Левые вперед". В нем городской совет выступает против волны "агрессии, ненависти и насилия на национальной почве".
В то же время авторы отдельно подчеркнули, что осуждают любое насилие – независимо от национальности человека, его совершившего, и его жертвы.
"Каждый, кто выбрал Вроцлав своим домом и местом для жизни, здесь желанный гость, независимо от национальности", - говорится в резолюции.
В документе упомянуты несколько резонансных случаев, произошедших во Вроцлаве. Среди них - нападение троих мужчин на пару украинцев и жестокое нападение с ножом на польку, совершенное украинцем. Во время заседания депутаты также говорили о недавнем нападении с бутылкой на белорусского таксиста.
В "ПиС" заговорили о "неблагодарности" украинцев
Депутаты от "Права и справедливости" предложили дополнить резолюцию. В их поправке содержался протест против обобщённых обвинений поляков и жителей Вроцлава в агрессии, ксенофобии или ненависти по национальному признаку.
Но этим предложение не ограничивалось. Депутаты также хотели обратиться к польскому правительству и Сейму с призывом "немедленно урегулировать статус граждан Украины призывного возраста", находящихся в Польше без действительного разрешения, чтобы те могли вернуться в Украину и приступить к военной службе.
Представляя поправку, депутат от "ПиС" Славомир Смигельский напомнил о масштабной помощи, которую Польша оказала Украине после начала полномасштабной российской агрессии.
"И что мы получили взамен? Огромную неблагодарность. Президент Зеленский присваивает одной из воинских частей имя героев УПА. Мы считаем, что это плевок в лицо Польше и полякам", - заявил Смигельский.
Он также обвинил левых в том, что они якобы разделяют поляков и украинцев по национальному признаку, и выразил поддержку законопроекту "Стоп бандеризму".
"Мы позорим наш город и страну"
Выступление представителя "ПиС" вызвало бурную реакцию других депутатов. Левый вице-мэр Вроцлава Ришард Кесслер предложил прекратить дискуссию.
"Мы позорим наш город и страну такими ужасными словами. Мы устраиваем скандал и будем за это стыдиться перед всем миром", - заявил он.
Депутат от "Права и справедливости" Роберт Пенковский, в свою очередь, обвинил левых в лицемерии. По его словам, он не может поддержать документ, который, по его мнению, выделяет украинцев в отдельную категорию.
"Я не поддержу обращение, которое выделяет только одну группу и намекает, что безопасность украинцев важнее безопасности других жителей Вроцлава", – сказал Пенковский.
На это депутат от "Левых вперёд" Роберт Сулиговский ответил, что украинцев, проживающих во Вроцлаве, нельзя делать ответственными за решения украинских властей.
"Эти люди ждут от нас поддержки, они должны чувствовать себя как дома. Мы должны встречать их с улыбкой и цветами, а не с ножом и бутылкой", – подчеркнул он.
В итоге дискуссию закрыли, хотя выступить успели не все депутаты. Городской совет Вроцлава принял резолюцию: её поддержали 24 депутата. Против проголосовал Славомир Смигельский из "ПиС", еще шесть членов совета в голосовании не приняли участия.
Что этому предшествовало?
- Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что двое несовершеннолетних украинцев в польском Быдгоще подверглись нападению со стороны взрослых из-за общения на украинском языке. Воеводская полиция сообщила о задержании двух человек, причастных к нападению.
- В польском Познани две женщины набросились с оскорблениями на двух украинцев, потому что им не понравилось, что мужчины разговаривали на украинском и русском языках. Их уже задержала полиция.
- В Варшаве украинская девушка-подросток потеряла два передних зуба после удара во время конфликта с группой взрослых поляков. Её мать утверждает, что ссора возникла после того, как поляки услышали украинский акцент подростков.
- 26 июля во Вроцлаве группа мужчин напала на молодую украинскую пару после того, как услышала, как они говорят на украинском языке. По данным СМИ, нападавшие преследовали пострадавших после выхода из магазина, а мотивом агрессии стал их акцент.
- Премьер-министр Польши Дональд Туск после жестокого нападения на украинскую пару во Вроцлаве обратился к президенту Каролю Навроцкому с призывом не молчать.
- Кроме того, в Польше задержан 63-летний житель гмины Лешноволя недалеко от Варшавы, которого подозревают в оскорблениях и угрозах соседям - гражданам Украины - из-за их национальности.
- К слову, 23-летний мужчина напал на 66-летнего белоруса во Вроцлаве после того, как услышал его восточный акцент.
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