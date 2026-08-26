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Новости Волынская трагедия Отношения Украины и Польши
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Поляки называют Волынскую трагедию главной причиной ухудшения отношения к украинцам, - опрос

украинцы в Польше

Почти половина опрошенных поляков называют главной причиной ухудшения отношений с украинцами споры вокруг Волынской трагедии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса CBOS, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

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Ключевые факторы ухудшения отношений по версии поляков

Отвечая на вопрос о причинах ухудшения отношения поляков к украинцам, наибольшая доля опрошенных (45,4%) указала на споры вокруг Волынской трагедии и политику в исторических вопросах.

На втором месте — социальные выплаты и защита, которые украинцы получают в Польше (36,4%).

Еще 26,2% респондентов считают, что на ухудшение отношения повлияли дезинформация и российская пропаганда.

24,4% опрошенных указали на "действия и заявления украинских политиков в отношении Польши".

Еще 17,8% респондентов назвали таким фактором личный опыт общения с украинцами.

Как политические предпочтения влияют на оценку украинско-польских отношений

В то же время авторы исследования отмечают, что эти показатели существенно различаются в зависимости от политических симпатий опрошенных.

В частности, почти половина сторонников правящей коалиции (49,5%) убеждены, что в ухудшении отношения поляков виноваты дезинформация и российская пропаганда. Споры вокруг Волынской трагедии среди этой группы заняли второе место с 37,2%, а недовольство социальным пакетом для украинцев в Польше — третье с 24,6%.

В то же время среди сторонников оппозиционных сил Волынская трагедия занимает первое место с 55,1%. На втором месте — социальный пакет для украинцев (47,8%), а на третьем — "заявления украинских политиков" с 35,6%.

Опрос проводился 17–20 августа среди репрезентативной выборки из 1000 совершеннолетних граждан.

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Автор: 

опрос (3129) Польша (9758) Волынская трагедия (249)
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Топ комментарии
+16
А вбивства українців та етнічні чистки від Бронислава Перацького покращили стосунки поляків та українців.
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26.08.2026 17:39 Ответить
+14
Одне питаннячко - що взагалі робили поляки на Волині?

Окупантам - свиняча смерть.
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26.08.2026 17:41 Ответить
+10
Дивно ця все, проблема Галичини-Волині утворилась після першої світової в період буквально 20 років 22-39 рік, коли Галичина і Волинь відійшли Польщі, а до того часу 150 років доки ця земля була у складі Австро Угорщини там жили ці самі люди поляки, українці, вірмени, євреї... і всі нормально жили поряд, ніхто нікого не геноцидив... і тут поляки хапнули влади вирішили всіх решта знищити, щоб про них навіть згадки не було на цих територіях, ось тоді і почались проблеми...
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26.08.2026 17:47 Ответить

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