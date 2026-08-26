Поляки называют Волынскую трагедию главной причиной ухудшения отношения к украинцам, - опрос
Почти половина опрошенных поляков называют главной причиной ухудшения отношений с украинцами споры вокруг Волынской трагедии.
Об этом свидетельствуют результаты опроса CBOS, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.
Ключевые факторы ухудшения отношений по версии поляков
Отвечая на вопрос о причинах ухудшения отношения поляков к украинцам, наибольшая доля опрошенных (45,4%) указала на споры вокруг Волынской трагедии и политику в исторических вопросах.
На втором месте — социальные выплаты и защита, которые украинцы получают в Польше (36,4%).
Еще 26,2% респондентов считают, что на ухудшение отношения повлияли дезинформация и российская пропаганда.
24,4% опрошенных указали на "действия и заявления украинских политиков в отношении Польши".
Еще 17,8% респондентов назвали таким фактором личный опыт общения с украинцами.
Как политические предпочтения влияют на оценку украинско-польских отношений
В то же время авторы исследования отмечают, что эти показатели существенно различаются в зависимости от политических симпатий опрошенных.
В частности, почти половина сторонников правящей коалиции (49,5%) убеждены, что в ухудшении отношения поляков виноваты дезинформация и российская пропаганда. Споры вокруг Волынской трагедии среди этой группы заняли второе место с 37,2%, а недовольство социальным пакетом для украинцев в Польше — третье с 24,6%.
В то же время среди сторонников оппозиционных сил Волынская трагедия занимает первое место с 55,1%. На втором месте — социальный пакет для украинцев (47,8%), а на третьем — "заявления украинских политиков" с 35,6%.
Опрос проводился 17–20 августа среди репрезентативной выборки из 1000 совершеннолетних граждан.
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