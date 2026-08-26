Зеленский ответил на письмо Навроцкого: Стремимся развивать связи, трезво оценивая угрозы

Президент Владимир Зеленский ответил на поздравительное письмо с Днём Независимости от лидера Польши Кароля Навроцкого.

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"Мы всегда будем помнить поддержку Польши, открытые сердца и двери с первых дней российского вторжения. Мы стремимся развивать связи между нашими двумя сильными народами - на основе уважения и правдивого отношения к прошлому, трезвого подхода к современным угрозам и оптимизма в отношении нашего общего будущего в ЕС и НАТО", - ответил Зеленский на письмо Навроцкого.

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Письмо президента Польши

Навроцкий в поздравлении Украины с Днем Независимости отметил:

"Республика Польша первой в мире признала независимость Украины, что стало проявлением признания стремления украинского народа к свободе. Это решение также стало приглашением к развитию добрососедских отношений в регионе, основанных на взаимном уважении. И хотя за этот период удалось решить многие двусторонние вопросы, а другие требуют больше времени и доброй воли, неизменным остается тот факт, что мы были и остаемся соседями".

Лидер Польши пожелал Украине восстановить территориальную целостность в пределах международно признанных границ.

"Также желаю Украине, чтобы военные и гражданские, которые каждый день этой войной доказывают свою любовь к Родине, заняли заслуженное место в истории Украины, став вдохновением для следующих поколений и показывая, что на самом деле означают настоящий патриотизм и героизм", — отметил он.

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