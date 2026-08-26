Зеленский наградил Маска орденом Свободы: за личные заслуги в защите жизни людей и свободы

Президент Владимир Зеленский наградил американского миллиардера, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска орденом Свободы.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента, сообщает Цензор.НЕТ.

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"За выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки постановляю:

Наградить орденом Свободы МАСКА Илона - предпринимателя, инженера, руководителя компаний "СпейсЭкс" и "Тесла", Соединенные Штаты Америки", - говорится в тексте.

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