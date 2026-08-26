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Зеленский наградил Маска орденом Свободы: за личные заслуги в защите жизни людей и свободы
Президент Владимир Зеленский наградил американского миллиардера, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска орденом Свободы.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"За выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки постановляю:
Наградить орденом Свободы МАСКА Илона - предпринимателя, инженера, руководителя компаний "СпейсЭкс" и "Тесла", Соединенные Штаты Америки", - говорится в тексте.
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+4 Александр Мовчан #575353
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+3 Виталий Базик
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+3 Green Bill #603485
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