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Новости Отношения Украины и США
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Зеленский наградил Маска орденом Свободы: за личные заслуги в защите жизни людей и свободы

Зеленский наградил Маска орденом: подробности

Президент Владимир Зеленский наградил американского миллиардера, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска орденом Свободы.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"За выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки постановляю:

Наградить орденом Свободы МАСКА Илона - предпринимателя, инженера, руководителя компаний "СпейсЭкс" и "Тесла", Соединенные Штаты Америки", - говорится в тексте.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25637) награда (1951) орден (244) Маск Илон (290)
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Топ комментарии
+4
Чергове ЗЕдно в знеціненні українських державних нагород пробито ЦАРЬЙОМ !
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26.08.2026 10:45 Ответить
+3
Торчкі всіх країн об'єднуйтеся!!!
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26.08.2026 10:43 Ответить
+3
Маск ему отдал честь.

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26.08.2026 10:47 Ответить

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