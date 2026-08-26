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Новини Відносини України та США
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Зеленський нагородив Маска орденом Свободи: За особисті заслуги у захисті життя людей та свободи

Зеленський нагородив Маска орденом: подробиці

Президент Володимир Зеленський нагородив американського мільярдера, засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска орденом Свободи.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"За визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки постановляю:

Нагородити орденом Свободи МАСКА Ілона — підприємця, інженера, керівника компаній "СпейсЕкс" та "Тесла", Сполучені Штати Америки", - йдеться в тексті.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26801) нагорода (1397) орден (164) Маск Ілон (366)
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Топ коментарі
+4
Чергове ЗЕдно в знеціненні українських державних нагород пробито ЦАРЬЙОМ !
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26.08.2026 10:45 Відповісти
+3
Торчкі всіх країн об'єднуйтеся!!!
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26.08.2026 10:43 Відповісти
+3
Маск ему отдал честь.

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26.08.2026 10:47 Відповісти

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