1 574 29
Зеленський нагородив Маска орденом Свободи: За особисті заслуги у захисті життя людей та свободи
Президент Володимир Зеленський нагородив американського мільярдера, засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска орденом Свободи.
Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"За визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки постановляю:
Нагородити орденом Свободи МАСКА Ілона — підприємця, інженера, керівника компаній "СпейсЕкс" та "Тесла", Сполучені Штати Америки", - йдеться в тексті.
Топ коментарі
+4 Александр Мовчан #575353
показати весь коментар26.08.2026 10:45 Відповісти Посилання
+3 Виталий Базик
показати весь коментар26.08.2026 10:43 Відповісти Посилання
+3 Green Bill #603485
показати весь коментар26.08.2026 10:47 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль