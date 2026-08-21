Україна просить Маска дозволити використання Starlink для ударів по РФ

Україна звернулася до Ілона Маска із проханням дозволити використання безпілотників із супутниковим зв’язком Starlink для ураження російських ракетних установок на відстані до 200 км углиб території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Financial Times, посилаючись на співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

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Київ розглядає це як спосіб посилити захист від російських балістичних ударів на тлі дефіциту ракет-перехоплювачів Patriot.

Зеленський просив Трампа поговорити з Маском

За даними джерел, під час зустрічі в Білому домі у липні президент Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа обговорити з Маском можливість використання Starlink за межами України.

Йдеться про оснащення українських далекобійних безпілотників Starlink для ураження російських пускових установок балістичних ракет, пунктів управління та іншої інфраструктури на відстані до 200 км від українського кордону.

За словами співрозмовників видання, Трамп не взяв на себе зобов'язань щодо підтримки цієї пропозиції.

На тлі нарощування Росією виробництва ракет і безпілотників Україні, за оцінкою військового аналітика Франца-Стефана Гаді, можуть знадобитися сотні перехоплювачів Patriot до кінця року.

Тому Київ шукає більш проактивний підхід - ураження російських пускових установок та інших елементів ракетної інфраструктури до моменту здійснення запуску.

За словами Гаді, використання таких дронів за межами України могло б бути ефективним для пошуку та ураження російських ракетних установок.

Маск раніше не дозволяв використовувати Starlink для ударів по РФ

Ілон Маск раніше не погоджувався на використання Starlink українськими військовими для ударів по території Росії. У 2022 році він обмежив роботу Starlink під час української операції поблизу окупованого Криму, пояснивши рішення побоюваннями щодо можливої ядерної ескалації.

Водночас SpaceX продовжує надавати Україні Starlink для військового зв'язку та роботи безпілотних систем.

Колишній міністр оборони Михайло Федоров, який раніше підтримував прямий контакт із Маском, після свого звільнення продовжив спілкування з американським мільярдером.

За словами Федорова, Маск є "ймовірно, найважливішою людиною та підприємцем у світі для нашої країни". Водночас 6 серпня він визнав, що переконати Маска дозволити використання Starlink через російський кордон поки не вдалося.

Після чергової похвали Маском з боку Федорова власник SpaceX відповів, що намагається "робити правильно" і сподівається, що мир настане найближчим часом. Водночас безпосередньо про запит України щодо Starlink він не згадав.

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