Украина просит Маска разрешить использование Starlink для нанесения ударов по РФ

Украина обратилась к Илону Маску с просьбой разрешить использование беспилотников со спутниковой связью Starlink для поражения российских ракетных установок на расстоянии до 200 км вглубь территории РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Financial Times со ссылкой на собеседников, осведомленных о ситуации.

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Киев рассматривает это как способ усилить защиту от российских баллистических ударов на фоне дефицита ракет-перехватчиков Patriot.

Зеленский просил Трампа поговорить с Маском

По данным источников, во время встречи в Белом доме в июле президент Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа обсудить с Маском возможность использования Starlink за пределами Украины.

Речь идет об оснащении украинских дальнобойных беспилотников Starlink для поражения российских пусковых установок баллистических ракет, пунктов управления и другой инфраструктуры на расстоянии до 200 км от украинской границы.

По словам собеседников издания, Трамп не взял на себя обязательств по поддержке этого предложения.

На фоне наращивания Россией производства ракет и беспилотников Украине, по оценке военного аналитика Франца-Стефана Гади, могут понадобиться сотни перехватчиков Patriot до конца года.

Поэтому Киев ищет более проактивный подход - поражение российских пусковых установок и других элементов ракетной инфраструктуры до момента запуска.

По словам Гади, использование таких дронов за пределами Украины могло бы быть эффективным для поиска и поражения российских ракетных установок.

Маск ранее не разрешал использовать Starlink для ударов по РФ

Илон Маск ранее не соглашался на использование Starlink украинскими военными для ударов по территории России. В 2022 году он ограничил работу Starlink во время украинской операции вблизи оккупированного Крыма, объяснив решение опасениями относительно возможной ядерной эскалации.

В то же время SpaceX продолжает предоставлять Украине Starlink для военной связи и работы беспилотных систем.

Бывший министр обороны Михаил Федоров, который ранее поддерживал прямой контакт с Маском, после своего увольнения продолжил общение с американским миллиардером.

По словам Федорова, Маск является "вероятно, самым важным человеком и предпринимателем в мире для нашей страны". В то же время 6 августа он признал, что убедить Маска разрешить использование Starlink через российскую границу пока не удалось.

После очередной похвалы Маску со стороны Федорова владелец SpaceX ответил, что старается "поступать правильно" и надеется, что мир наступит в ближайшее время. При этом непосредственно о запросе Украины относительно Starlink он не упомянул.

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