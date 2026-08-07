Там, где бьют москаля, там Польша помогает, - Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поддержка Украины в войне против России соответствует стратегическим интересам Варшавы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

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Он подчеркнул, что Польша заинтересована в том, чтобы Украина смогла справиться с Россией, поэтому Киев может рассчитывать на помощь Варшавы в этом вопросе.

"В этом вопросе они всегда могут рассчитывать на нашу помощь, потому что там, где бьют москаля, там Польша помогает, даже если она не принимает непосредственного участия в этой войне. Это стратегический интерес Польши", - отметил Навроцкий.

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Также он назвал "стратегическим интересом Польши" то, чтобы в Варшаве и в Польше "не развевались бандеровские флаги".

"В наших интересах, чтобы украинцы воевали как можно дольше и как можно эффективнее. Мы с ними, но здесь Польша, здесь наши интересы, и все нужно анализировать и подходить к этому с достоинством, партнерской открытостью и союзническим пониманием", - добавил польский лидер.

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