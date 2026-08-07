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Новости Отношения Украины и Польши
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Там, где бьют москаля, там Польша помогает, - Навроцкий

Навроцкий заверил, что Польша будет помогать Украине

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поддержка Украины в войне против России соответствует стратегическим интересам Варшавы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

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Он подчеркнул, что Польша заинтересована в том, чтобы Украина смогла справиться с Россией, поэтому Киев может рассчитывать на помощь Варшавы в этом вопросе.

"В этом вопросе они всегда могут рассчитывать на нашу помощь, потому что там, где бьют москаля, там Польша помогает, даже если она не принимает непосредственного участия в этой войне. Это стратегический интерес Польши", - отметил Навроцкий.

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Также он назвал "стратегическим интересом Польши" то, чтобы в Варшаве и в Польше "не развевались бандеровские флаги".

"В наших интересах, чтобы украинцы воевали как можно дольше и как можно эффективнее. Мы с ними, но здесь Польша, здесь наши интересы, и все нужно анализировать и подходить к этому с достоинством, партнерской открытостью и союзническим пониманием", - добавил польский лидер.

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Автор: 

Польша (9690) россия (89109) Навроцкий Кароль (207) война в Украине (8915)
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Топ комментарии
+20
"У наших інтересах, щоб українці воювали якомога довше..."
ось і проговорилась ляшка.
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07.08.2026 14:39 Ответить
+12
... Українців в спину добиває.
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07.08.2026 14:33 Ответить
+12
Все що ти тварюка робиш це б'єш українців і розпалюєш ворожнечу між поляками і українцями. Доречі тільки за це Польщу потрібно виключити з ЄС за порушення статуту ЄС
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07.08.2026 14:53 Ответить

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