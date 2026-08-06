У Навроцкого призвали Туска лишить Зеленского ордена Белого Орла
Заместитель главы Канцелярии президента Польши Анджей Богуцкий, комментируя вопрос о назначении судей, в конце своего поста обратился к премьер-министру Дональду Туску с призывом подписать постановление о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Х.
"Вместо того, чтобы ставить ничего не значащие подписи на актах о назначении ассесоров, на которых всегда была только подпись президента Республики Польша, призываю вас найти в себе мужество выполнить свой долг и фактически подписать постановление президента о лишении президента Украины ордена Белого орла", - написал Богуцкий.
Отмечается, что когда президент Навроцкий решил лишить Зеленского ордена, соответствующее решение должен был подписать и Туск. Однако президент Украины вернул орден еще до этого.
Что этому предшествовало?
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что решение президента Кароля Навроцкого лишить украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла было "неадекватным". Он считает, что такой шаг унизил украинского президента.
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД УкраиныАндрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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