У Навроцького закликали Туска позбавити Зеленського ордена Білого орла

Заступник керівника Канцелярії президента Польщі Анджей Богуцький, коментуючи питання призначення суддів, наприкінці свого допису звернувся до прем'єр-міністра Дональда Туска із закликом підписати постанову про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в його дописі в Х.

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"Замість того, щоб ставити підписи, які нічого не свідчать, на актах про призначення асесорів, на яких завжди був лише підпис президента Республіки Польща, закликаю вас знайти в собі мужність виконати свій обов'язок і фактично підписати постанову президента щодо позбавлення президента України ордена Білого орла", – написав Богуцький.

Зазначається, що коли президент Навроцький вирішив позбавити Зеленського ордена відповідне рішення мав підписати і Туск. Однак президент України повернув орден ще до цього.

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Що передувало?

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що рішення президента Кароля Навроцького забрати орден Білого Орла в українського лідера Володимира Зеленського було "неадекватним". Він вважає, що такий крок принизив українського президента.

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь низка українських чиновників зробили заяви: