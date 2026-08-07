Там, де б’ють москаля, там Польща допомагає, - Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підтримка України у війні проти Росії відповідає стратегічним інтересам Варшави

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

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Подробиці

Він наголосив, що Польща зацікавлена в тому, щоб Україна могла впоратися із Росією, тому Київ може розраховувати на допомогу Варшави у цьому питанні.

"У цьому питанні вони завжди можуть розраховувати на нашу допомогу, бо там, де б'ють москаля, там Польща допомагає, навіть якщо вона не бере безпосередньої участі в цій війні. Це стратегічний інтерес Польщі", - зазначив Навроцький.

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Також він назвав "стратегічним інтересом Польщі", щоб у Варшаві та в Польщі "не майоріли бандерівські прапори".

"У наших інтересах, щоб українці воювали якомога довше і якомога ефективніше. Ми з ними, але тут Польща, тут наші інтереси, і все потрібно аналізувати та підходити до цього з гідністю, партнерською відкритістю й союзницьким розумінням", - додав польський лідер.

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