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Новини Відносини України та Польщі
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Там, де б’ють москаля, там Польща допомагає, - Навроцький

Навроцький запевнив, що Польща допомагатиме Україні

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підтримка України у війні проти Росії відповідає стратегічним інтересам Варшави

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

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Подробиці

Він наголосив, що Польща зацікавлена в тому, щоб Україна могла впоратися із Росією, тому Київ може  розраховувати на допомогу Варшави у цьому питанні.

"У цьому питанні вони завжди можуть розраховувати на нашу допомогу, бо там, де б'ють москаля, там Польща допомагає, навіть якщо вона не бере безпосередньої участі в цій війні. Це стратегічний інтерес Польщі", - зазначив Навроцький.

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Також він назвав "стратегічним інтересом Польщі", щоб у Варшаві та в Польщі "не майоріли бандерівські прапори".

"У наших інтересах, щоб українці воювали якомога довше і якомога ефективніше. Ми з ними, але тут Польща, тут наші інтереси, і все потрібно аналізувати та підходити до цього з гідністю, партнерською відкритістю й союзницьким розумінням", - додав польський лідер.

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Автор: 

Польща (7668) росія (47262) Навроцький Кароль (208) війна в Україні (8976)
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Топ коментарі
+21
"У наших інтересах, щоб українці воювали якомога довше..."
ось і проговорилась ляшка.
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07.08.2026 14:39 Відповісти
+14
... Українців в спину добиває.
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07.08.2026 14:33 Відповісти
+12
Все що ти тварюка робиш це б'єш українців і розпалюєш ворожнечу між поляками і українцями. Доречі тільки за це Польщу потрібно виключити з ЄС за порушення статуту ЄС
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07.08.2026 14:53 Відповісти

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