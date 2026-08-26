Зеленський відповів на лист Навроцького: Прагнемо розвивати зв’язки з тверезим підходом до загроз
Президент Володимир Зеленський відповів на лист-привітання з Днем Незалежності від лідера Польші Кароля Навроцького.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ
Подробиці
"Ми завжди пам’ятатимемо підтримку Польщі, відкриті серця і двері, з перших днів російського вторгнення. Ми прагнемо розвивати зв’язки між нашими двома сильними народами – на основі поваги та правдивого ставлення до минулого, тверезого підходу до сучасних загроз та оптимізму щодо нашого спільного майбутнього в ЄС та НАТО", - відповів Зеленський на лист Навроцького.
Лист президента Польщі
Навроцький у привітанні України з Днем Незалежності зазначив:
"Республіка Польща першою у світі визнала незалежність України, що стало виявом визнання прагнення українського народу до свободи. Це рішення також стало запрошенням до розбудови добросусідських відносин у регіоні, заснованих на взаємній повазі. І хоча протягом цього періоду вдалося вирішити багато двосторонніх питань, а інші потребують більше часу та доброї волі, незмінним залишається той факт, що ми були і залишаємося сусідами".
Лідер Польщі побажав Україні вдновити територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів.
"Також бажаю Україні, щоб військові та цивільні, які щодня цією війною доводять свою любов до Батьківщини, посіли заслужене місце в історії України, ставши натхненням для наступних поколінь і показуючи, що насправді означають справжні патріотизм і героїзм", - зазначив він.
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