Поляки називають Волинську трагедію головною причиною погіршення ставлення до українців, - опитування
Майже половина опитаних поляків головною причиною погіршення відносин з українцями називають суперечки довкола Волинської трагедії.
Про це свідчать результати опитування від CBOS, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на RMF24.
Ключові чинники погіршення відносин за версією поляків
Відповідаючи на запитання про причини погіршення ставлення поляків до українців, найбільша частка опитаних (45,4%) вказала на суперечки довкола Волинської трагедії та політику в історичних питаннях.
На другому місці — соціальні виплати та захист, які українці отримують у Польщі (36,4%).
Ще 26,2% респондентів вважають, що на погіршення ставлення вплинули дезінформація та російська пропаганда.
24,4% опитуваних вказали на "дії та заяви українських політиків щодо Польщі".
Ще 17,8% респондентів назвали таким чинником особистий досвід спілкування з українцями.
Як політичні вподобання впливають на оцінку українсько-польських взаємин
Водночас автори дослідження зауважують, що ці показники суттєво відрізняються залежно від політичних симпатій опитаних.
Зокрема, майже половина прихильників урядової коаліції (49,5%) переконані, що у погіршенні ставлення поляків винні дезінформація та російська пропаганда. Суперечки довкола Волинської трагедії серед цієї групи посіли друге місце з 37,2%, а невдоволення соціальним пакетом для українців у Польщі — третє з 24,6%.
Водночас серед прихильників опозиційних сил Волинська трагедія посідає перше місце з 55,1%. На другому місці — соцпакет для українців (47,8%), а на третьому — "заяви українських політиків" з 35,6%.
Опитування проводилося 17–20 серпня серед репрезентативної вибірки з 1000 повнолітніх громадян.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Окупантам - свиняча смерть.