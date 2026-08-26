Поляки називають Волинську трагедію головною причиною погіршення ставлення до українців, - опитування

Майже половина опитаних поляків головною причиною погіршення відносин з українцями називають суперечки довкола Волинської трагедії.

Про це свідчать результати опитування від CBOS, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на RMF24.

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Ключові чинники погіршення відносин за версією поляків

Відповідаючи на запитання про причини погіршення ставлення поляків до українців, найбільша частка опитаних (45,4%) вказала на суперечки довкола Волинської трагедії та політику в історичних питаннях.

На другому місці — соціальні виплати та захист, які українці отримують у Польщі (36,4%).

Ще 26,2% респондентів вважають, що на погіршення ставлення вплинули дезінформація та російська пропаганда.

24,4% опитуваних вказали на "дії та заяви українських політиків щодо Польщі".

Ще 17,8% респондентів назвали таким чинником особистий досвід спілкування з українцями.

Як політичні вподобання впливають на оцінку українсько-польських взаємин

Водночас автори дослідження зауважують, що ці показники суттєво відрізняються залежно від політичних симпатій опитаних.

Зокрема, майже половина прихильників урядової коаліції (49,5%) переконані, що у погіршенні ставлення поляків винні дезінформація та російська пропаганда. Суперечки довкола Волинської трагедії серед цієї групи посіли друге місце з 37,2%, а невдоволення соціальним пакетом для українців у Польщі — третє з 24,6%.

Водночас серед прихильників опозиційних сил Волинська трагедія посідає перше місце з 55,1%. На другому місці — соцпакет для українців (47,8%), а на третьому — "заяви українських політиків" з 35,6%.

Опитування проводилося 17–20 серпня серед репрезентативної вибірки з 1000 повнолітніх громадян.

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