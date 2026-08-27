У Вроцлаві депутати посварилися через резолюцію про напади на українців: звучали заяви про "невдячність" і заклики повернути чоловіків в Україну
У міській раді Вроцлава спалахнула гостра суперечка під час розгляду резолюції проти насильства на національному ґрунті. У дискусії депутати згадували як напади на українців, так і злочини, скоєні громадянами України, а представники "Права і справедливості" заговорили про "невдячність" українців та повернення в Україну чоловіків призовного віку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про перебіг засідання міської ради пише польське видання Onet.
Резолюцію підготували після низки нападів
Проєкт документа внесла група депутатів "Лівиця вперед". У ньому міська рада виступає проти хвилі "агресії, ненависті та насильства на національному ґрунті".
Водночас автори окремо наголосили, що засуджують будь-яке насильство – незалежно від національності людини, яка його вчинила, та її жертви.
"Кожен, хто обрав Вроцлав своїм домом і місцем для життя, тут бажаний гість, незалежно від національності", – йдеться у резолюції.
У документі згадали кілька резонансних випадків, які сталися у Вроцлаві. Серед них – напад трьох чоловіків на пару українців та жорстокий напад із ножем на польку, який скоїв українець. Під час засідання депутати також говорили про нещодавній напад із пляшкою на білоруського таксиста.
У "ПіС" заговорили про "невдячність" українців
Депутати від "Права і справедливості" запропонували доповнити резолюцію. У їхній поправці містився протест проти узагальнених звинувачень поляків і мешканців Вроцлава в агресії, ксенофобії чи ненависті за національною ознакою.
Але цим пропозиція не обмежувалася. Депутати також хотіли звернутися до польського уряду та Сейму із закликом "негайно врегулювати статус громадян України призовного віку", які перебувають у Польщі без дійсного дозволу, щоб ті могли повернутися в Україну та розпочати військову службу.
Представляючи поправку, депутат від "ПіС" Славомір Смігельський нагадав про масштабну допомогу, яку Польща надала Україні після початку повномасштабної російської агресії.
"І що ми отримали натомість? Величезну невдячність. Президент Зеленський присвоює одній із військових частин ім'я героїв УПА. Ми вважаємо, що це плювок у обличчя Польщі та полякам", – заявив Смігельський.
Він також звинуватив лівих у тому, що вони нібито розділяють поляків та українців за національною ознакою, та висловив підтримку законопроєкту "Стоп бандеризму".
"Ми ганьбимо наше місто та країну"
Виступ представника "ПіС" спричинив бурхливу реакцію інших депутатів. Лівий віцемер Вроцлава Ришард Кесслер запропонував припинити дискусію.
"Ми ганьбимо наше місто та країну такими жахливими словами. Ми влаштовуємо скандал і будемо за це соромитися перед усім світом", – заявив він.
Депутат від "Права і справедливості" Роберт Пенковський, своєю чергою, звинуватив лівих у лицемірстві. За його словами, він не може підтримати документ, який, на його думку, окремо виділяє українців.
"Я не підтримаю звернення, яке виділяє лише одну групу і натякає, що безпека українців важливіша за безпеку інших мешканців Вроцлава", – сказав Пенковський.
На це депутат від "Лівиці вперед" Роберт Суліговський відповів, що українців, які живуть у Вроцлаві, не можна робити відповідальними за рішення української влади.
"Ці люди очікують від нас підтримки, вони мають почуватися як вдома. Ми повинні зустрічати їх з посмішкою та квітами, а не з ножем і пляшкою", – наголосив він.
Зрештою дискусію закрили, хоча виступити встигли не всі депутати. Міська рада Вроцлава ухвалила резолюцію: її підтримали 24 депутати. Проти проголосував Славомір Смігельський із "ПіС", ще шестеро членів ради участі в голосуванні не взяли.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що двоє неповнолітніх українців у польському Бидгощі зазнали нападу дорослих через спілкування українською мовою. Воєводська поліція повідомила про затримання двох осіб, причетних до нападу.
- У польській Познані дві жінки накинулися з образами на двох українців, бо їм не сподобалося, що чоловіки розмовляли українською та російською мовами. Їх уже затримала поліція.
- У Варшаві українська дівчина-підліток втратила два передні зуби після удару під час конфлікту з групою дорослих поляків. Її мати стверджує, що суперечка виникла після того, як поляки почули український акцент підлітків.
- 26 липня у Вроцлаві група чоловіків напала на молоду українську пару після того, як почула їхню українську мову. За даними ЗМІ, нападники переслідували потерпілих після виходу з магазину, а мотивом агресії став їхній акцент.
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після жорстокого нападу на українську пару у Вроцлаві звернувся до президента Кароля Навроцького із закликом не мовчати.
- Крім того, у Польщі затримано 63-річного мешканця гміни Лешноволя поблизу Варшави, якого підозрюють в образах та погрозах сусідам - громадянам України через їхню національність.
- До слова, 23-річний чоловік напав на 66-річного білоруса у Вроцлаві, після того, як почув його східний акцент.
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В том, что экономику Польши держат на плаву?
Поляки думали, что украинцы будут лизать им сапоги в знак благодарности, а встретили свободолюбивых и работящих людей, не прогибающих спины перед польской шляхтой и польским быдлом.
Вот и у некоторых поляков и забурлила их пшековская кровь, которая все еще помнит 17-18 века.