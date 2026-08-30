У Польщі жителі прикордоння отримали повідомлення про атаку безпілотників на Україну

У неділю, 30 серпня, мешканці Люблінського воєводства Польщі отримали сповіщення, яке попереджало їх про російську атаку на західні області України.

Про це пише видання Onet, інформує Цензор.НЕТ.

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Екстрені сповіщення

Перше повідомлення було надіслано о 15:07: "УВАГА! УВАГА! УВАГА! На заході України триває масований повітряний напад. Слідкуйте за повідомленнями".

Однак о 15:13 з'явилося нове повідомлення, яке скасовувало попередню тривогу.

"УВАГА! УВАГА! УВАГА! Масовий напад на території західної України завершився. На території Республіки Польща немає загрози. Слідкуйте за повідомленнями",- повідомив урядовий центр безпеки.

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Передісторія

Під час масованої атаки Росії на Україну 30 липня одна з ракет порушила повітряний простір Польщі та впала на її території. Інцидент виявив недоліки в системі сповіщення громадян, через що уряд оголосив про її реформування.

За словами заступниці очільника Міноборони Магдалени Собковяк-Чарнецької, відтепер польська армія не лише інформуватиме про підйом винищувачів у зв'язку з обстрілами України, а й розсилатиме людям попереджувальні SMS-повідомлення про небезпечну ситуацію.

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