В Польше жители приграничных районов получили сообщение об атаке беспилотников на Украину

В воскресенье, 30 августа, жители Люблинского воеводства в Польше получили уведомление, предупреждавшее их о российском нападении на западные области Украины.

Об этом пишет издание Onet, сообщает Цензор.НЕТ.

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Экстренные уведомления

Первое сообщение было отправлено в 15:07: "ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! На западе Украины продолжается массированная воздушная атака. Следите за сообщениями".

Однако в 15:13 появилось новое сообщение, отменяющее предыдущую тревогу.

"ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Массированная атака на территории западной Украины завершилась. На территории Республики Польша угрозы нет. Следите за сообщениями", — сообщил правительственный центр безопасности.

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Предыстория

Во время массированной атаки России на Украину 30 июля одна из ракет нарушила воздушное пространство Польши и упала на ее территории. Инцидент выявил недостатки в системе оповещения граждан, из-за чего правительство объявило о ее реформировании.

По словам заместителя главы Минобороны Магдалены Собковяк-Чарнецкой, отныне польская армия будет не только информировать о подъеме истребителей в связи с обстрелами Украины, но и рассылать людям предупредительные SMS-сообщения об опасной ситуации.

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