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Новости Российская ракета упала в Польше
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Польша вызвала посла РФ после падения российской ракеты на своей территории, - Туск

Польша вызвала российского посла из-за падения ракеты после массированной атаки РФ

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России после падения российской ракеты на территории страны во время массированной атаки РФ на Украину 30 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска в социальной сети X, дипломатический демарш стал реакцией на инцидент с ракетой, упавшей на польской территории.

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"Сегодня Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла в связи с ракетой, которая вчера упала на территории Польши", - написал Туск.

Премьер-министр не уточнил подробностей встречи и не сообщил, какой была реакция российской стороны.

  • Напомним, 30 июля во время массированного российского ракетного удара по Украине одна из ракет упала на территории Польши.

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Автор: 

Польша (9649) посольство РФ (464) ракеты (4163) Туск Дональд (957)
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Топ комментарии
+9
Та на х#ю той посол вас бачив,пшеки.
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31.07.2026 17:42 Ответить
+4
Сейм дві доби засідав - вирішували, "гонорова справа", чи ні? Визнавать ракету російською, чи "втертися"?
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31.07.2026 17:48 Ответить
+3
Випили по соточці і розійшлися?
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31.07.2026 17:47 Ответить

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