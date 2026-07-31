Польша вызвала посла РФ после падения российской ракеты на своей территории, - Туск

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России после падения российской ракеты на территории страны во время массированной атаки РФ на Украину 30 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска в социальной сети X, дипломатический демарш стал реакцией на инцидент с ракетой, упавшей на польской территории.

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"Сегодня Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла в связи с ракетой, которая вчера упала на территории Польши", - написал Туск.

Премьер-министр не уточнил подробностей встречи и не сообщил, какой была реакция российской стороны.

Напомним, 30 июля во время массированного российского ракетного удара по Украине одна из ракет упала на территории Польши.

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