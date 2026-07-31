Польща викликала посла РФ після падіння російської ракети на своїй території, - Туск
Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії після падіння російської ракети на території країни під час масованої атаки РФ по Україні 30 липня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву в соцмережі Х прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, дипломатичний демарш став реакцією на інцидент із ракетою, що впала на польській території.
"Сьогодні Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла у зв'язку з ракетою, яка вчора впала на території Польщі", – написав Туск.
Прем'єр-міністр не уточнив деталей зустрічі та не повідомив, якою була реакція російської сторони.
- Нагадаємо, 30 липня під час масованого російського ракетного удару по Україні одна з ракет впала на території Польщі.
Топ коментарі
+8 Gary Grant
показати весь коментар31.07.2026 17:42 Відповісти Посилання
+4 Яр Холодний
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+3 ОЛЕГ СТАВИНОГА
показати весь коментар31.07.2026 17:47 Відповісти Посилання
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