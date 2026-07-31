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Новини Російська ракета впала у Польщі
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Польща викликала посла РФ після падіння російської ракети на своїй території, - Туск

Польща викликала російського посла через падіння ракети після масованої атаки РФ

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії після падіння російської ракети на території країни під час масованої атаки РФ по Україні 30 липня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву в соцмережі Х прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, дипломатичний демарш став реакцією на інцидент із ракетою, що впала на польській території.

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"Сьогодні Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла у зв'язку з ракетою, яка вчора впала на території Польщі", – написав Туск.

Прем'єр-міністр не уточнив деталей зустрічі та не повідомив, якою була реакція російської сторони.

  • Нагадаємо, 30 липня під час масованого російського ракетного удару по Україні одна з ракет впала на території Польщі.

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Польща (7624) посольство рф (340) ракети (4281) Туск Дональд (697)
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Топ коментарі
+8
Та на х#ю той посол вас бачив,пшеки.
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31.07.2026 17:42 Відповісти
+4
Сейм дві доби засідав - вирішували, "гонорова справа", чи ні? Визнавать ракету російською, чи "втертися"?
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31.07.2026 17:48 Відповісти
+3
Випили по соточці і розійшлися?
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31.07.2026 17:47 Відповісти

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