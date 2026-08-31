Прокуратура Польщі розслідує підпал заводу дронів як терористичний злочин

Національна прокуратура Польщі почала розслідування щодо підпалу підприємства WB Electronics S.A. у Скаржисько-Каменній, яке виробляє безпілотники для польської та української армій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Національної прокуратури Польщі на яку посилається "Європейська правда".

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Підпал розслідують як терористичний злочин

Прокурор Малопольського виїзного відділення Департаменту з питань організованої злочинності та корупції Національної прокуратури в Кракові порушив слідство у справі про участь у діяльності іноземної розвідки проти Польщі та вчинення злочину терористичного характеру.

За даними прокуратури, 31 серпня 2026 року на території підприємства навмисно спричинили пожежу. Для цього, як зазначається, використали заряд із легкозаймистими матеріалами.

"Прокурор Малопольського виїзного відділення Департаменту з питань організованої злочинності та корупції Національної прокуратури в Кракові сьогодні порушив слідство у справі про участь у діяльності іноземної розвідки проти Республіки Польща та вчинення злочину терористичного характеру", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок пожежі були знищені складські приміщення. Вартість завданих збитків становить щонайменше 15 млн злотих.

Розслідування проводять за фактом злочину, за який передбачене покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

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На місці працюють прокуратура та спецслужби

Від ранку на місці події проводили процесуальні дії прокурори. Спочатку до них долучилися представники Районної прокуратури в Скаржисько-Каменній та Окружної прокуратури в Кельце. Згодом до роботи приєдналися прокурори Малопольського відділу Головної прокуратури.

У справі триває слідство. Наразі нікому не висунуто звинувачень.

Провадження ведеться спільно зі співробітниками Агентства внутрішньої безпеки та Воєводської поліції в Кельцях.

Раніше стало відомо про пожежу на заводі польської компанії, яка виробляє безпілотники для польської та української армій. Перед пожежею на об’єкті, за попередніми даними, нібито з’явилася невідома особа в балаклаві.

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