Німеччина офіційно звинуватила Росію у спробі теракту в аеропорту Лейпцига та запровадила заходи у відповідь

Федеральний уряд Німеччини заявив, що Росія відповідальна за інцидент з безпілотником біля українського літака Ан-124, що стався 4 серпня в аеропорту Лейпцига. Там назвали це "спробою теракту" та "гібридною атакою" росіян й оголосили заходи у відповідь.

Про це заявили міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт та міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль під час спільної пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

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Висновки про причетність Росії

Добріндт зазначив, що висновок про причетність Росії зробили на основі результатів поліцейського розслідування, характеру злочину та даних розвідки.

"У сукупності поліцейські розслідування, характер злочинів і розвідувальні дані свідчать про відповідальність Росії за спробу теракту в аеропорту Лейпцига", — заявив глава МВС Німеччини.

За його словами, уряд ФРН дійшов висновку, що Москва стоїть за "гібридною атакою" в Лейпцигу, яка сталася 4 серпня. Глава МВС вважає, що безпосередні виконавці належать до так званих "агентів низького рівня", а спосіб здійснення атаки вписується у відому схему російських операцій.

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Дипломатичні наслідки

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що у відповідь на спробу теракту в Берліні закриють російське генеральне консульство та організацію "Русский дом". Також Німеччина планує посилить контроль за росіянами, які вʼїжджають до країни.

"Я віддав розпорядження викликати російського посла. Ми не дозволимо залякати себе російськими атаками. Російське генеральне консульство в Бонні припинить свою роботу до 18 вересня, договір про діяльність "Русского дома" в Берліні буде припинений. Окрім того, будуть введені більш жорсткі умови в'їзду в країну громадянам РФ і вжиті подальші заходи проти російського тіньового флоту", — додав міністр.

У Росії вже пообіцяли відповісти. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Німеччина "давно шукала привід", щоб закрити "Русский дом".

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Значення аеропорту Лейпцига

Аеропорт Лейпцига має важливе значення не лише як логістичний вузол, наприклад, для служби доставки посилок DHL, а й регулярно використовується для військових перевезень Бундесверу та НАТО.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.

У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.

Згодом німецькі ЗМІ повідомили, на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини планує найближчим часом оголосити, що за інцидент з дроном начиненим вибухівкою, знайденим в аеропорту Лейпцига, стоїть Росія.

Крім того, Берлін має намір оголосити "широкі заходи" щодо РФ, а ЄС запровадить нові санкції.

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