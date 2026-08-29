Німеччина вважає, що за інцидентом з дроном у Лейпцигу стоїть Росія, готуються нові санкції, - ЗМІ

Уряд Німеччини планує найближчим часом оголосити, що за інцидент з дроном начиненим вибухівкою, знайденим в аеропорту Лейпцига, стоїть Росія.

Про це пише DW з посиланням на видання Welt am Sonntag та Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

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ФРН вважає відповідальною за інцидендент з дроном Росію

За даними ЗМІ, звинувативши Росію в інциденті, уряд Німеччини одночасно оголосить "широкі заходи" проти Москви. Цей крок передбачає поєднання прямих заходів з боку Німеччини та нових санкцій Європейського Союзу.

Оголошення заплановане на початок наступного тижня, що збігається із зустріччю міністрів закордонних справ ЄС в Ірландії у вівторок. Однак Мерц може зробити відповідну заяву і раніше, сказали Politico двоє чиновників.

Один із чиновників зазначив, що у відповідь на інцидент з дроном у Лейпцигу вже недостатньо вислати окремих російських дипломатів чи закрити "Російський дім" у Берліні. У Німеччині вважають,що потрібні "більш жорсткі заходи", як-от посилення санкцій або більш масштабні поставки зброї Україні.

25 серпня Фрідріх Мерц заявляв, що уряд незабаром назве винних в інциденті з дроном в аеропорту Лейпцига.

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Розвідка США пов'язала дрон з російським ГРУ

Напередодні видання ABC News з посиланням на джерело в американських спецслужбах повідомляло, що дрон із вибухівкою, виявлений на початку серпня поблизу українського вантажного літака в аеропорту німецького Лейпцига, мав ознаки пристроїв, що зазвичай використовує Головне розвідувальне управління Росії (ГРУ).

Що передувало

Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.

У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.

Згодом німецькі ЗМІ повідомили, на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.

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