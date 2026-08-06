В українському літаку, біля якого виявили дрон у Лейпцигу, були боєприпаси

На українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це дізналися німецькі ЗМІ, серед яких WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Так, у конфіденційному звіті поліції зазначено, що один із вантажних літаків "Антонов", поруч із яким виявили дрон із вибухівкою, був завантажений боєприпасами, які, найімовірніше, незадовго до цього були перевезені з Франції до Лейпцига і, можливо, призначалися для подальшого транспортування.

За даними слідчих органів, минулого вівторка ввечері близько 23:42 співробітники аеропорту помітили дрон, який "зависав" над землею між двома вантажними літаками "Антонов".

Згідно зі звітом правоохоронних органів, після цього стався "контакт між дроном та співробітником". Після цього дрон опинився на землі.

Читайте: Єврокомісія про інцидент з БпЛА в аеропорту Лейпцига: Чекаємо на результати розслідування, перш ніж давати оцінки

Зазначається, що система датчиків для захисту від дронів, яка, найімовірніше, наявна в аеропорту "Лейпциг/Галле", раніше не виявила цей літальний об’єкт.

Також у середу ввечері федеральний міністр внутрішніх справ Александр Добріндт заявив, що, ймовірно, зловмисники модифікували дрон таким чином, щоб цілеспрямовано обійти системи захисту.

Що показали записи з камер спостереження

За інформацією WDR, NDR та SZ, слідчі вже проаналізували записи з камер спостереження в аеропорту.

Перегляд записів з камер у центрі контролю безпеки – центральному вузлі спостереження та координації аеропорту – показав, що дрон, імовірно, влетів до аеропорту з південного напрямку вже о 19:28, а потім приземлився на стоянці.

Повідомляється, що на відеозаписі немає жодних ознак того, що дрон знову злетів. Однак, найімовірніше, через кілька годин дрон завис на низькій висоті серед припаркованих українських вантажних літаків, коли його помітив співробітник аеропорту.

Також читайте: Дрон біля українського Ан-124 у Лейпцигу: у партії Мерца закликали ініціювати консультації НАТО за статтею 4

Що відомо про аеропорт

За інформацією Міністерства оборони, у зазначений час в аеропорту не проводилося жодних військово-транспортних операцій Бундесверу.

Аеропорт "Лейпциг/Галле" загалом вважається важливим вузлом та логістичним центром для військових. Згідно з офіційними повідомленнями, Україна також використовує цей аеропорт як альтернативне місце для перевезення військових вантажів з початку повномасштабного вторгнення.

Після виявлення підозрілого дрона повітряне сполучення було тимчасово призупинено. В результаті вантажний літак DHL, що прибув із Марселя і мав здійснити посадку, був змушений знову злетіти.

Відповідно до внутрішніх звітів відомства, літак зіткнувся з об’єктом на швидкості приблизно 500 км/год поблизу огорожі аеропорту. Цим об’єктом міг бути інший дрон.

Літак DHL, який, на думку слідчих, перевозив небезпечні вантажі, зміг продовжити політ і був перенаправлений до аеропорту Ганновера. Експерти виявили пошкодження в передній частині літака.

Також читайте: Посол України в Німеччині прокоментував інцидент із дроном біля літака: Хто ж це міг бути, як не Росія

Члени екіпажу вже були допитані Державним кримінальним управлінням Саксонії, а літак має пройти подальшу криміналістичну експертизу. Зокрема, буде проведено аналіз бортового самописця.

Дослідження дрона

Водночас повідомляється, що розслідування й надалі зосереджується насамперед на дроні, оснащеному вибухівкою.

Саперам Державного кримінального управління Саксонії (LKA) вдалося вилучити детонатор, щоб можна було провести подальше дослідження дрона. За повідомленнями, до дрона було прикріплено пакунок з вибухівкою розміром приблизно з кулак. Численні аналізи речовини показали, що, ймовірно, це "Семтекс" – вибухівка, яка використовується як у військових, так і в промислових цілях.

Що передувало