Єврокомісія про інцидент з БпЛА в аеропорту Лейпцига: Чекаємо на результати розслідування, перш ніж давати оцінки

У Єврокомісії заявили, що очікують висновків Німеччини стосовно інциденту з БпЛА із вибухівкою в аеропорту Лейпциг, перш ніж висловлюватися з цього приводу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила офіційна представниця ЄК Анна-Кайса Ітконен.

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ЄК чекає на результати розслідування

"Це національні органи влади мають проводити розслідування. У нас діє законодавство щодо авіаційної безпеки. Національні органи влади мають гарантувати безпеку аеропортів та їхніх околиць", – зазначила речниця.

За її словами, Єврокомісія перебуває в тісному контакті з органами влади Німеччини щодо цієї події.

"Ми чекаємо на результати розслідування, перш ніж давати оцінки чи висловлюватися щодо причин цієї події. Потрібно, щоб спочатку національні органи влади вивчили це питання, і, звісно, ми перебуваємо в тісному контакті з ними", – додала Ітконен.

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Зазначається, що так вона відповіла на запитання про те, чи вживає ЄК будь-яких заходів у зв’язку з цим інцидентом.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.

У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.

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