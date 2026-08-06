Еврокомиссия об инциденте с БПЛА в аэропорту Лейпцига: Ждем результатов расследования, прежде чем давать оценки

В Еврокомиссии заявили, что ожидают выводов Германии по поводу инцидента с БПЛА с взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, прежде чем высказываться по этому поводу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

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ЕК ждет результатов расследования

"Расследование должны проводить национальные органы власти. У нас действует законодательство об авиационной безопасности. Национальные органы власти должны гарантировать безопасность аэропортов и их окрестностей", - отметила пресс-секретарь.

По ее словам, Еврокомиссия находится в тесном контакте с властями Германии по поводу этого происшествия.

"Мы ждем результатов расследования, прежде чем давать оценки или высказываться о причинах этого инцидента. Необходимо, чтобы сначала национальные органы власти изучили этот вопрос, и, конечно, мы находимся в тесном контакте с ними", - добавила Итконен.

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Отмечается, что таким образом она ответила на вопрос о том, принимает ли ЕК какие-либо меры в связи с этим инцидентом.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.

В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Германская полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.

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