Посол Украины в Германии прокомментировал инцидент с дроном возле самолета: Кто же это мог быть, как не Россия
Посол Украины в Германии Алексей Макеев прокомментировал инцидент с появлением дрона вблизи украинского самолета в аэропорту Лейпциг-Галле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его комментарии немецкому телеканалу Welt TV.
Инцидент с дроном и реакция сторон
По данным немецких СМИ, пока неизвестно, кто может стоять за этим случаем. В то же время украинский дипломат предположил возможную причастность России.
"Надеюсь, что все немецкие власти теперь выяснят обстоятельства. Но кто же это мог быть, как не Россия", — подчеркнул Макеев.
Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.
В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.
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