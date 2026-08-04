Посол Германии покидает Украину: Большая часть моего сердца навсегда останется здесь
Хайко Томс, завершающий свою работу в качестве посла Германии в Украине, обратился к украинцам перед отъездом из Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Германии в Киеве.
Прощание с Киевом и слова поддержки
Дипломат записал видеообращение с Андреевского спуска и отметил, что вторник стал его последним днем в столице Украины в должности посла. По его словам, этот момент очень эмоционален.
"До свидания, дорогие украинки и украинцы! Я завершаю свою миссию в Украине. Но большая часть моего сердца навсегда останется здесь", — подчеркнул он.
Томс подчеркнул, что служба в Украине стала для него самым значимым и ценным опытом в карьере. Он также выразил убеждение, что Украина победит в войне, добавив, что во многих смыслах она уже одержала победу. Посол отметил, что будет скучать по Украине после завершения миссии.
Известно, что Хайко Томс приступил к работе в Украине в сентябре прошлого года.
Новая дипломатическая миссия в Испании
По завершении работы в Киеве Томса переведут в Испанию, где он возглавит дипломатическую миссию в Мадриде.
В то же время кандидатура нового посла Германии в Украине пока не определена. В Берлине не считают этот вопрос срочным, поэтому должность может некоторое время оставаться вакантной.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил семерых украинских послов, в том числе Ольгу Стефанишину с должности посла в США.
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