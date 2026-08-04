Посол Німеччини залишає Україну: Велика частина мого серця назавжди залишається тут

Гайко Томс, який завершує роботу послом Німеччини в Україні, звернувся до українців перед від’їздом з Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні посольства Німеччини в Києві.

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Прощання з Києвом і слова підтримки

Дипломат записав відеозвернення з Андріївського узвозу та зазначив, що вівторок став його останнім днем у столиці України на посаді посла. За його словами, цей момент є дуже емоційним.

"До побачення, дорогі українки й українці! Я завершую свою місію в Україні. Але велика частина мого серця назавжди залишається тут", – наголосив він.

Томс підкреслив, що служба в Україні стала для нього найбільш значущим і цінним досвідом у кар’єрі. Він також висловив переконання, що Україна переможе у війні, додавши, що в багатьох сенсах вона вже здобула перемогу. Посол зазначив, що сумуватиме за Україною після завершення місії.

Відомо, що Гайко Томс розпочав роботу в Україні у вересні минулого року.

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Нова дипломатична місія в Іспанії

Після завершення роботи в Києві Томса переведуть до Іспанії, де він очолить дипломатичну місію в Мадриді.

Водночас кандидатура нового посла Німеччини в Україні наразі не визначена. У Берліні не вважають це питання терміновим, тому посада може певний час залишатися вакантною.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнив сімох українських послів, зокрема Ольгу Стефанішину з посади посла в США.

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